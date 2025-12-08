جنايات الأحداث بالإسماعيلية تواصل نظر قضية القاتل الصغير غدا

18 حجم الخط

تواصل محكمة جنايات الأحداث في محافظة الإسماعيلية برئاسة المستشار خالد الديب، وعضوية المستشارين محمد أبو طلب وأحمد عاطف، غدا الثلاثاء، نظر قضية قاتل صغير الإسماعيلية.

تأجيل جلسات القضية للاطلاع

وكانت هيئة المحكمة أجلت الجلسة الماضية، لحين الاطلاع على الأوراق وتقديم المستندات، مع استمرار حبس المتهم.

أول مطالب محامي الضحية

ومن جانبه، أكد المستشار محمد الجبلاوي محامي الطفل ضحية زميله في محافظة الإسماعيلية أنه يثق في عدالة محكمة الأحداث، مضيفا أن أولى مطالبه أمام هيئة المحكمة هو طلب تحويل المتهم إلى الطب الشرعي للتأكد من عمره الحقيقى.

والدة ضحية قاتل الإسماعيلية الصغير تنفي صلة ابنها بالمتهم

ومن جانبها أكدت والدة ضحية الإسماعيلية الصغير، عقب تأجيل محاكمة المتهم بقتله، أن نجلها لم تكن تربطه أي علاقة بالمتهم، غير أن المتهم سرق هاتفه المحمول، على حد قولها.



المتهم قام بالاستيلاء على هاتف نجلها المحمول وبيعه

وأشارت والدة ضحية قاتل الإسماعيلية الصغير، إلى أن نجلها أخبرها بأن زميله استولى على هاتفه المحمول ثم باعه للحصول على أموال.

آخر مقابلة جمعت بين الأم ونجلها

ولفتت إلى أن أخر مقابلة جمعتها بنجلها كانت يوم اختفائه حيث قامت باصطحابه من المنزل وهي ذاهبة إلى عملها ولم تره بعد ذلك.

وقالت باكية أنها تفتقد "محمد " ابنها الوحيد الذى فقدته ورغم أنها كانت صديقته إلا أنها لم تتمكن من حمايته.

وناشدت والدة ضحية قاتل الإسماعيلية الصغير، أولياء الأمور بضرورة الاهتمام بأبنائهم ومصاحبتهم، ورصد كافة تحركاتهم، كما طالبت المشرع والدولة بضرورة التدخل لتعديل قانون جرائم الطفل.



والد ضحية قاتل الإسماعيلية الصغير: "أطالب بالقصاص من المتهم ووالده"

وخلال الجلسة، عبر أحمد محمد مصطفى، والد الطفل الضحية، الذي لقي حتفه في جريمة مروعة على يد زميله في المدرسة، عن استيائه من الجريمة المروعة التي أودت بحياة ابنه، مطالبًا بالقصاص من المتهم ووالده، الذي يُتهم بالتستر على جريمة نجله.

جاء ذلك عقب مشاهدته للمتهم في المحكمة وهو يعترف بالحادثة.

وقال والد الضحية: إن المتهم ظهر خلال الجلسة بثبات انفعالي غير مسبوق، مشيرًا إلى أن شجاعة المتهم وجراءته كانت لافتة أثناء اعترافه بالتفاصيل المروعة للحادثة، والتي ارتكبها بكامل إرادته.

