خروج العاملات المصابات باختناق في مصنع ملابس بالإسماعيلية من المستشفى

قالت مصادر طبية إن العاملات المصابات في حادث الاختناق بمصنع ملابس بالمنطقة الصناعية في محافظة الإسماعيلية، قد غادرن المستشفي الجامعي، عقب تماثلهن للشفاء.

وكان عدد المصابين، ارتفع في حادث تسريب الغاز بمصنع ملابس بالمنطقة الصناعية في محافظة الإسماعيلية إلى 18عاملا.

أسماء المصابين والمصابات في الحادث

وتبين أن المصابين في الحادث هم كل من: أميرة عزت عبدالجليل 12 عامًا من المستقبل، ونسمة حمدي متولي 21 عامًا من الواصفية، ونورهان عمرو علي 19 عامًا من حي السلام، وفاطمة رمضان علي 20 عامًا من الواصفية، ومروة محمد السيد 17 عامًا من أبو سلطان، ورودينا مهدي السيد 18 عامًا من أبو سلطان، وملك حازم حمدالله 19 عامًا من أبو صوير، ورحمة عمرو صالح 19 عامًا من أبو صوير، ومرسة ممدوح قطب 15 عامًا من المستقبل، ونانسي ناجي رشدي 22 عامًا من البلابسة.

كما أصيب كل من سوزان بطرس وجبه 22 عامًا من البلابسة، ونبيلة شوقي 43 عامًا من البلابسة، ورحمة مكرم نجيب 32 عامًا من أبو صوير، وهناء مكرم نجيب 44 عامًا من أبو صوير، وحسام عبدالستار عبدالحميد 32 عامًا من أبو صوير. أحمد عبد الستار عبد الحميد، 31 سنة، السكن، كيلو 2، كريم خالد معتوق، 31 سنة، السكن، المستقبل.

وكان أحد مصانع المنطقة الصناعية بالإسماعيلية شهد اليوم إصابة عدد من العمال والعاملات بحالات اختناق أثناء ساعات العمل، نتيجة انبعاث رائحة شديدة لمادة غير معلومة داخل إحدى الورش الإنتاجية.

وقد تسببت الواقعة في توقف العمل داخل المصنع بشكل فوري لحين التأكد من سلامة الموقع وإجراء الفحوصات اللازمة.

الدفع بعدد من سيارات الإسعاف

وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع المصنع ونقل جميع الحالات المصابة إلى مستشفى جامعة قناة السويس، حيث خضعت العاملات لفحوصات عاجلة داخل قسم الطوارئ.

حالات المصابات الصحية

وأكد أطباء المستشفى أن الحالات وصلت وهي تعاني من صعوبة في التنفس وتهيجات في الصدر، موضحين أنه تم تقديم الإسعافات اللازمة لهن وحالتهن مستقرة في الوقت الراهن، مع بقاء بعضهن تحت الملاحظة للاطمئنان الكامل على استقرار المؤشرات الحيوية.

فتح تحقيق موسع بشأن الحادث

ومن جهتها، أصدرت إدارة المصنع بيانًا أوضحت فيه أنها فتحت تحقيقًا موسعًا للتعرف إلى سبب انتشار الرائحة التي أدت إلى حدوث حالات الاختناق، مشيرة إلى أن سلامة العاملين تأتي في مقدمة أولوياتها وأنها لن تتهاون في اتخاذ أي إجراءات تضمن عدم تكرار ما حدث. كما تم استدعاء فريق متخصص لفحص أنظمة التهوية داخل المصنع والتأكد من عدم وجود أعطال فنية قد تكون تسببت في تركيز الروائح داخل موقع العمل.

وفي السياق ذاته، انتقلت لجنة من إدارة السلامة والصحة المهنية إلى موقع الحادث لإجراء عمليات فحص دقيقة للورشة محل الواقعة، وحرصت على قياس نسب الغازات داخل المكان وسحب عينات من الهواء لتحليلها.

