إصابة 16 عاملة بحالات اختناق داخل مصنع ملابس بالإسماعيلية

شهد أحد مصانع المنطقة الصناعية بالإسماعيلية حادثًا مفاجئًا، اليوم بعد إصابة 16 عاملة بحالات اختناق أثناء ساعات العمل، نتيجة انبعاث رائحة شديدة لمادة غير معلومة داخل إحدى الورش الإنتاجية.

وقد تسببت الواقعة في توقف العمل داخل المصنع بشكل فوري لحين التأكد من سلامة الموقع وإجراء الفحوصات اللازمة.

إصابة العاملات بحالات اختناق مفاجئ

وبحسب المعلومات الأولية التي كشفتها مصادر داخل المنطقة الصناعية، فإن العاملات كن يمارسن مهامهن بشكل طبيعي قبل أن تبدأ إحداهن بالشعور بضيق في التنفس يتبعه دوار، ثم لحقت بها أخريات ظهرت عليهن الأعراض ذاتها بسرعة لافتة. ومع ازدياد عدد الحالات.

تدخل مشرفو الوردية لإخلاء المكان حفاظًا على سلامة العاملات وإبلاغ الإسعاف، إلى جانب إخطار إدارة المصنع بالواقعة لاتخاذ الإجراءات العاجلة.

الدفع بعدد من سيارات الإسعاف

وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع المصنع ونقل جميع الحالات المصابة إلى مستشفى جامعة قناة السويس، حيث خضعت العاملات لفحوصات عاجلة داخل قسم الطوارئ.

حالات المصابات الصحية

وأكد أطباء المستشفى أن الحالات وصلت وهي تعاني من صعوبة في التنفس وتهيجات في الصدر، موضحين أنه تم تقديم الإسعافات اللازمة لهن وحالتهن مستقرة في الوقت الراهن، مع بقاء بعضهن تحت الملاحظة للاطمئنان الكامل على استقرار المؤشرات الحيوية.

فتح تحقيق موسع بشأن الحادث

من جهتها، أصدرت إدارة المصنع بيانًا أوضحت فيه أنها فتحت تحقيقًا موسعًا للتعرف إلى سبب انتشار الرائحة التي أدت إلى حدوث حالات الاختناق، مشيرة إلى أن سلامة العاملين تأتي في مقدمة أولوياتها وأنها لن تتهاون في اتخاذ أي إجراءات تضمن عدم تكرار ما حدث. كما تم استدعاء فريق متخصص لفحص أنظمة التهوية داخل المصنع والتأكد من عدم وجود أعطال فنية قد تكون تسببت في تركيز الروائح داخل موقع العمل.

وفي السياق ذاته، انتقلت لجنة من إدارة السلامة والصحة المهنية إلى موقع الحادث لإجراء عمليات فحص دقيقة للورشة محل الواقعة، وحرصت على قياس نسب الغازات داخل المكان وسحب عينات من الهواء لتحليلها.

وأكدت اللجنة أن نتائج التحليل الأولية ستحدد مدى سلامة البيئة الصناعية داخل المصنع وما إذا كانت المادة المنبعثة تشكل خطورة على صحة العاملات.

