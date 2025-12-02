الثلاثاء 02 ديسمبر 2025
تأجيل محاكمة قاتل الإسماعيلية الصغير إلى 9 ديسمبر

 قررت محكمة جنايات أحداث الطفل بالإسماعيلية برئاسة المستشار خالد الديب، وعضوية المستشارين محمد أبو طلب وأحمد عاطف، تأجيل نظر قضية قاتل صغير الإسماعيلية إلى جلسة الثلاثاء الموافق 9 ديسمبر الجاري، وذلك للاطلاع وتقديم المستندات، مع استمرار حبس المتهم. 

محامي قاتل الإسماعيلية الصغير يطالب بتأجيل القضية لحين الاطلاع على الأوراق

بدء المسح الميداني الشامل للحركة السياحية بالإسماعيلية

أولى مطالب محامي الضحية 

 من جانبه أكد المستشار محمد الجبلاوي محامي الطفل ضحية زميله في الإسماعيلية، أنه يثق في عدالة محكمة الأحداث، مضيفا أن أولى مطالبه أمام هيئة المحكمة هو طلب تحويل المتهم إلى الطب الشرعي للتأكد من عمره الحقيقى.   

 

وفرضت الأجهزة الأمنية في محافظة الإسماعيلية، إجراءات أمنية مشددة حول مجمع المحاكم قبل المحاكمة. 
 

تأجيل الجلسة الأولى  
وكانت محكمة جنايات الأحداث في محافظة الإسماعيلية، أجلت  أولى جلسات المحاكمة بسبب التعذر الأمني وعدم حضور المتهم. 
 

طلب القصاص العادل من المتهم 
وقال محمد الجبلاوي محامى الطفل محمد أحمد محمد مصطفى ضحية الحادث، إن أول مطالبه خلال الجلسة الأولى للمحاكمة هو القصاص العادل من المتهم.   

