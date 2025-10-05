محافظ المنوفية يلتقي بالأسر المتضررة من ارتفاع منسوب النيل ويوجه بإنارة الشوارع

التقى اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم، بعدد من أهالي قرية دلهمو التابعة لمركز أشمون، المتضررين من ارتفاع منسوب مياه نهر النيل، وذلك عقب جولته الميدانية أمس.

وعقد اللقاء بالقاعة الرئيسية بديوان عام المحافظة، بحضور المحاسب خالد النمر السكرتير العام المساعد، للاستماع إلى مطالب الأهالي والعمل على تلبيتها بالتنسيق مع الجهات المعنية تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بدعم المواطنين في أوقات الأزمات.

تقديم أوجه الدعم

وأكد محافظ المنوفية في بداية اللقاء حرص الدولة على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية للأسر المتضررة، مشددًا على أن الحكومة لن تتوانى عن مساندة أبنائها وحمايتهم لضمان حياة كريمة وآمنة. وقرر المحافظ صرف مساعدات عينية عاجلة لدعم ومساندة الأهالي، مع توجيه بسرعة الحصر الدقيق للأسر المتضررة لبحث إمكانية توفير سكن بديل وملائم لهم، ودراسة إعفائهم من الإيجار السنوي بالتنسيق مع وزارة الري.

تمهيد وإنارة عزبة التاج

كما وجّه المحافظ رئيس مدينة أشمون بالتنسيق مع فرق التدخل السريع للنزول الميداني الفوري إلى عزبة التاج التابعة للقرية، للعمل على تسوية وتمهيد وإنارة الشوارع وتقديم كافة سبل الدعم اللازم للأسر، بجانب التنسيق مع الإدارة العامة للتخطيط العمراني لبحث إمكانية تحسين الخدمات الأساسية وتوضيح الحيز العمراني للعزبة تمهيدًا لتطويرها.

وشدد “أبو ليمون” على أن المحافظة مستمرة في تقديم الدعم والرعاية، وتنظيم قوافل علاجية وغذائية وإنسانية للأسر المتضررة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، مشيرًا إلى أن غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة في حالة انعقاد دائم لمتابعة الموقف أولًا بأول، واتخاذ الإجراءات العاجلة لحماية المواطنين.

وأكد المحافظ للأهالي أن صوتهم مسموع وأن الدولة بكامل أجهزتها تقف بجانبهم، مشددًا على متابعته اللحظية لجهود التنفيذين لضمان سرعة الاستجابة وتقديم الخدمات بشكل فوري ودائم.

