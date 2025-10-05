أهالي دلهمو بأشمون يشكرون "فيتو" لنقل الصورة بشفافية بعد غرق أراضي طرح النهر (فيديو)

قدم أهالي قرية دلهمو التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، الشكر لجريدة فيتو على نقلها الصورة الحقيقية لغمر مياه النيل لمنازل وأراضي سكان القرية.

رجب الخولي أحد أهالي القرية قال إن نقل الصورة الحقيقية ساهم في وصول رسالتهم للمسئولين والذين بدورهم لم يتأخروا عن التواجد بالقرية ومساعدة الأهالي.

محافظ المنوفية يطمئن المتضررين من الفيضان: هنعملكم كل اللي عايزينه

وقال أبو ليمون فى تصريحات لـ فيتو: المحافظة لن تدخر جهدا لمساعدة المتضررين من ارتفاع منسوب المياه، وتم حصر الأراضي المتضررة وبلغت 1200 فدان حتى الآن، كما تضرر حوالي 70 منزلا".

وأكد أبو ليمون أنه جار التنسيق مع وزارة الرى لبحث إمكانية إعفاء مزارعى جرح النهر من دفع القيمة الإيجارية كحق انتفاع للأراضى سنويا، مشددا على استمرار المساعدات الغذائية، كما سيتم تقديم مساعدات مالية للمتضررين.

