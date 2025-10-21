صحة المنوفية تكشف نتائج فحص 500 تلميذ بعد رصد إصابات بالجدري المائي

أكد مصدر مسؤول بمديرية الصحة بمحافظة المنوفية، أنه تتم متابعة دقيقة لحالات الجدري المائي بين تلاميذ مدرسة الشهيد أحمد سالم البيومي الابتدائية بقرية جروان التابعة لمركز الباجور، وذلك بعد رصد عدد من الإصابات بين الطلاب خلال الأيام الماضية.

الكشف على 500 تلميذ بالمدرسة

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لـ"فيتو"، أن لجنة من إدارة الطب الوقائي بمديرية الصحة انتقلت إلى المدرسة صباح اليوم، حيث تم الكشف الطبي على نحو 500 تلميذ، وتبين عدم وجود أي إصابات جديدة بالمرض داخل المدرسة.

وأضاف المصدر أن فرق الطب الوقائي قامت بمتابعة الـ24 تلميذًا المصابين داخل منازلهم، مشيرًا إلى أنه سيتم متابعة حالتهم الصحية يوميًا حتى تمام الشفاء.

وأكد أن الإصابات ظهرت في فصول متفرقة وليست داخل فصل واحد، لافتًا إلى أن الوضع مطمئن ولا يستدعي القلق أو التهويل، مع استمرار تطبيق الإجراءات الوقائية والتطهير الدوري داخل المدرسة.

