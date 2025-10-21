الثلاثاء 21 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

صحة المنوفية تكشف نتائج فحص 500 تلميذ بعد رصد إصابات بالجدري المائي

الجدرى المائى
الجدرى المائى

أكد مصدر مسؤول بمديرية الصحة بمحافظة المنوفية، أنه تتم متابعة دقيقة لحالات الجدري المائي بين تلاميذ مدرسة الشهيد أحمد سالم البيومي الابتدائية بقرية جروان التابعة لمركز الباجور، وذلك بعد رصد عدد من الإصابات بين الطلاب خلال الأيام الماضية.

الكشف على 500 تلميذ بالمدرسة

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لـ"فيتو"، أن لجنة من إدارة الطب الوقائي بمديرية الصحة انتقلت إلى المدرسة صباح اليوم، حيث تم الكشف الطبي على نحو 500 تلميذ، وتبين عدم وجود أي إصابات جديدة بالمرض داخل المدرسة.

وأضاف المصدر أن فرق الطب الوقائي قامت بمتابعة الـ24 تلميذًا المصابين داخل منازلهم، مشيرًا إلى أنه سيتم متابعة حالتهم الصحية يوميًا حتى تمام الشفاء.

وأكد أن الإصابات ظهرت في فصول متفرقة وليست داخل فصل واحد، لافتًا إلى أن الوضع مطمئن ولا يستدعي القلق أو التهويل، مع استمرار تطبيق الإجراءات الوقائية والتطهير الدوري داخل المدرسة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الباجور الجدري المائي المنوفية قرية جروان محافظة المنوفية

مواد متعلقة

ارتفاع عدد المصابين بالجدري المائي بين تلاميذ مدرسة ابتدائية في الباجور إلى 24 حالة

تعليم المنوفية تستحدث اختبارات إملاء لتلاميذ الابتدائي

ضبط ألف لتر سولار مدعّم قبل بيعها في السوق السوداء بالمنوفية

لافتة حب تثير الجدل في المنوفية “يا مانجة المانجة لا هي فص ولا عويس”

ما راعوش حرمة الميت، مقتل شخص في مشاجرة بعد الانتهاء من عزاء شقيقته بالباجور

لجميع الخطوط، تعريفة الركوب الجديدة بالمنوفية بعد زيادة أسعار البنزين والسولار

بعد زيادة البنزين والسولار، محافظ المنوفية يعلن تعريفة الركوب الجديدة للتاكسي والتوكتوك

كارثة الـ 20 دقيقة، قصة طالب بالمنوفية يعيش في غيبوبة بسبب مصل الكلب وأسرته تستغيث (فيديو)

الأكثر قراءة

الجنيه الذهب يخسر 2120 جنيه اليوم الثلاثاء بالصاغة

برشلونة يكتسح أولمبياكوس بسداسية في دوري أبطال أوروبا

محامي طفل الإسماعيلية الضحية يكشف مفاجأة جديدة عن المتهم

15 صورة ترصد استعدادات مطار سفنكس الدولي لافتتاح المتحف المصري الكبير

خبير جيولوجي يكشف مفاجأة جديدة عن سد النهضة الإثيوبي (فيديو)

الداخلية تكشف تفاصيل جديدة عن محاولة سرقة مكتب بريد بالإسكندرية بأسلوب "النقب"

الدكتور حسام حسني محذرا من تناول حقنة البرد: قاتلة (فيديو)

بدء صرف مرتبات أكتوبر 2025 للعاملين بالدولة خلال ساعات

خدمات

المزيد

استقرار سعر صرف الدولار مقابل الليرة في مصرف سورية المركزي (آخر تحديث)

تعرف على أداء البورصات الخليجية بتعاملات اليوم الثلاثاء

استقرار أسعار الكتاكيت والبط في بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء 21 أكتوبر 2025

3 جنيهات انخفاضًا للبلدي، سعر الفراخ اليوم الثلاثاء 21 أكتوبر 2025 (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

شروط التقديم في حج الجمعيات الأهلية 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أهم الأحداث الإسلامية في شهر جمادى الأولى

إمام مسجد الحسين عن الاحتفال بالمولد: تجديد العهد مع سيدنا النبي وآل البيت

ما حكم الدعاء بأسماء الله الحسنى بعد ختم القرآن؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية