اقتصاد

تعرف على بطاقة ميزة الموحدة للجامعات من البنك الأهلي

البنك الأهلي المصري،
البنك الأهلي المصري، فيتو
يبحث الكثيرين عن تفاصيل بطاقة ميزة الموحدة للجامعات في فروع البنك الأهلي للعملاء.

وأوضح مسؤولو البنك الأهلي المصري أنها  بطاقة بديلة لكارنيه الجامعة يمكن للعملاء استخدامها في الآتي:
- سداد كافة المدفوعات الإلكترونية.
- عمليات الشراء محليًا من المتاجر والسحب النقدي.
-استقبال التحويلات المحلية/الخارجية وصرفها بالجنيه المصري طوال اليوم على مدار الساعة دون الحاجة للتوجه لأي من فروع البنك.
-خدمة الإنترنت البنكي.
- الاستمتاع بخدمات محفظة الهاتف المحمول لدفع فواتير العميل  وشحن رصيد موبايل العيل  وغيرهم من الخدمات.
- الاستمتاع بخدمة الرسائل النصية المجانية على موبايل العميل لمتابعة كافة استخدامات البطاقة.
ومن جانب آخر يبحث العديد من عملاء البنك الأهلي المصري عن كيفية التحويل على بطاقات ميزة.

وقال مسؤولو بنك الأهلي المصري إنه يمكن للعملاء التحويل على بطاقة ميزة أو بطاقة الحوالات الخاصة بهم باستخدام رقم البطاقة كاملًا ويسبقه ثلاثة أصفار.

 

يقدم البنك الأهلي المصري خدمات عديدة للعملاء ومنها بطاقة ميزة المدفوعة مقدما، وتعد بطاقة ميزة أول بطاقة دفع إلكتروني وطنية، وهي أحد الأدوات الرئيسية للسداد الإلكتروني لمدفوعات المواطن سواء للجهات الحكومية أو في كافة التعاملات المالية الأخرى محليًّا.

ونستعرض خلال السطور التالية خصائص البطاقة الأشهر في الاستخدام بين ملايين المصريين حاليًّا خاصة من الموظفين.

وتشمل قائمة الخصائص التي تقدمها بطاقة ميزة المدفوعة مقدمًا ما يلي: 

تمكن العملاء من استقبال وصرف الحوالات بالجنيه المصري على مدار 24 ساعة دون الحاجة للتوجه لأي من فروع البنك.

الاستفادة من المعاملات اللاتلامسية للحفاظ علي سلامة العملاء.

سداد المدفوعات الحكومية.

تعد بطاقة ميزة المدفوعة مقدما من البنك الأهلي المصري أول بطاقة دفع إلكترونية وطنية، تمكن العملاء من سداد المدفوعات الحكومية إلكترونيا بسهولة وأمان.


السحب النقدي من بطاقة ميزة 

 كما توفر بطاقة ميزة حرية السحب النقدي من خلال شبكة الصراف الآلي الخاصة بالبنك الأهلي المصري أو من خلال ماكينات البنوك الأخرى داخل مصر التي تحمل علامة 123.

