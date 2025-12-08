الإثنين 08 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

البترول تعلن تصدير شحنة غاز مسال جديدة من مجمع إدكو إلى تركيا

شحنة غاز مصرية إلى
شحنة غاز مصرية إلى تركيا، فيتو
18 حجم الخط

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية عن تصدير  شحنة جديدة من الغاز الطبيعي المسال من مجمع إدكو للإسالة، وذلك عبر السفينة "LNG HARMONY" لصالح شركة  شل العالمية، ومتجهة إلى تركيا، بكمية تبلغ نحو 150 ألف متر مكعب من الغاز المسال.

 

الحمولة تبلغ 150 ألف متر مكعب من الغاز المسال 

ويأتي تصدير شحنات الغاز  وفقًا لاستراتيجية وزارة البترول  لتحفيز الشركاء الأجانب على ضخ المزيد من الاستثمارات اللازمة لزيادة الإنتاج المحلي من الغاز، بالإضافة إلى تعزيز دور مصر كمركز إقليمي لتجارة وتداول الطاقة.

 

تُعد مصر من الدول الرائدة في إنتاج الغاز الطبيعي بمنطقة شرق المتوسط، وتمتلك احتياطيات واعدة تدعم خططها التصديرية.. وقد شهد قطاع الغاز المصري طفرة نوعية بعد اكتشاف حقل ظهر العملاق في عام 2015، والذي ساهم بشكل كبير في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز وتحويل مصر إلى دولة مصدرة.

وتعتبر محطات الإسالة، مثل مجمع إدكو ومحطة دمياط، ركيزة أساسية في هذه الاستراتيجية، حيث تمكن مصر من تحويل الغاز الطبيعي إلى سائل يسهل نقله وتصديره إلى الأسواق العالمية..و تسعى مصر جاهدة لتعزيز مكانتها كمركز إقليمي لتداول وتجارة الطاقة، مستفيدة من موقعها الجغرافي المتميز وبنيتها التحتية المتطورة، لتلبية جزء من احتياجات أوروبا من الغاز، خاصة في ظل التحديات الراهنة التي تواجه إمدادات الطاقة العالمية.

وتساهم عائدات هذه الشحنات التصديرية بشكل فعال في دعم الاقتصاد الوطني، وتوفير العملة الصعبة، وتحفيز النمو في القطاعات المرتبطة بالغاز الطبيعي.. كما تعكس هذه الخطوات التزام مصر بتعظيم الاستفادة من ثرواتها الطبيعية وتعزيز مكانتها كشريك موثوق به في أسواق الطاقة العالمية، مما يفتح آفاقًا جديدة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في أنشطة البحث والاستكشاف وتطوير حقول الغاز.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

البترول والثروة المعدنية الغاز الطبيعي المسال تجارة وتداول الطاقة زارة البترول والثروة المعدنية لغاز الطبيعي شحنات الغاز تركيا الانتاج المحلى استثمارات حقل ظهر

مواد متعلقة

وزير البترول يلتقي كوادر هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية

وزير البترول يبحث مع مؤسسات مالية عالمية آليات التمويل لمشروعات التعدين

تعاون مصري نيجيري في قطاع التعدين

وزير البترول يترأس بعثة الأعمال المصرية للترويج للحوافز الاستثمارية بقطاع التعدين

مأزق قانوني يضرب هيئة الثروة المعدنية بسبب اللوائح الجديدة

وزير البترول: مصر تستهدف المشاركة بـ 8٪ في سوق الهيدروجين العالمي

توقيع خطاب نوايا مع جامعة كيرتن الأسترالية لتطوير قدرات الكوادر التعدينية

بدوي يبحث مع شركة عالمية توفير التمويل لمشروعات التعدين

الأكثر قراءة

الدفع بفرق الاستجابة السريعة، استعدادات أمنية مكثفة لمواجهة موجة الطقس السيئ بعد هطول الأمطار

سعر الذهب في قطر اليوم الإثنين 2025.12.8

عباقرة ولكن مجهولون، "برهان الدين الزرنوجي" رائد التربية والتعليم

حماية الأطفال من الإساءات الجنسية ندوة بكلية الآداب بجامعة عين شمس

ترتيب الدوري الألماني بعد الجولة الـ 13

البحوث الفلكية: زلزال قوي يضرب تركيا والمصريون شعروا به

قرار جديد من النيابة فى حادث مصرع 4 مستشارين بالمنيا

سقوط أمطار غزيرة على مناطق متفرقة من القاهرة (فيديو وصور)

خدمات

المزيد

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم في السوق المحلي اليوم الإثنين

سعر الدينار الأردني أمام الجنيه في البنوك اليوم الإثنين 8-12-2025

اليوان الصيني يسجل 6.72 جنيه في البنك المركزي اليوم

سعر الريال العماني أمام الجنيه في مصر اليوم الإثنين 8-12-2025

المزيد

انفوجراف

الجزائر والأردن في مجموعة واحدة.. مجموعات العرب في كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما مدى وجوب الدية أو الكفارة في الإجهاض؟ الإفتاء تجيب

تفسير حلم الغرق في المنام وعلاقته بتحقيق نجاح والوصول إلى مكانة مرموقة

عباقرة ولكن مجهولون، "برهان الدين الزرنوجي" رائد التربية والتعليم

المزيد
الجريدة الرسمية
ads