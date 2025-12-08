البترول تعلن تصدير شحنة غاز مسال جديدة من مجمع إدكو إلى تركيا

18 حجم الخط

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية عن تصدير شحنة جديدة من الغاز الطبيعي المسال من مجمع إدكو للإسالة، وذلك عبر السفينة "LNG HARMONY" لصالح شركة شل العالمية، ومتجهة إلى تركيا، بكمية تبلغ نحو 150 ألف متر مكعب من الغاز المسال.

ويأتي تصدير شحنات الغاز وفقًا لاستراتيجية وزارة البترول لتحفيز الشركاء الأجانب على ضخ المزيد من الاستثمارات اللازمة لزيادة الإنتاج المحلي من الغاز، بالإضافة إلى تعزيز دور مصر كمركز إقليمي لتجارة وتداول الطاقة.

تُعد مصر من الدول الرائدة في إنتاج الغاز الطبيعي بمنطقة شرق المتوسط، وتمتلك احتياطيات واعدة تدعم خططها التصديرية.. وقد شهد قطاع الغاز المصري طفرة نوعية بعد اكتشاف حقل ظهر العملاق في عام 2015، والذي ساهم بشكل كبير في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز وتحويل مصر إلى دولة مصدرة.

وتعتبر محطات الإسالة، مثل مجمع إدكو ومحطة دمياط، ركيزة أساسية في هذه الاستراتيجية، حيث تمكن مصر من تحويل الغاز الطبيعي إلى سائل يسهل نقله وتصديره إلى الأسواق العالمية..و تسعى مصر جاهدة لتعزيز مكانتها كمركز إقليمي لتداول وتجارة الطاقة، مستفيدة من موقعها الجغرافي المتميز وبنيتها التحتية المتطورة، لتلبية جزء من احتياجات أوروبا من الغاز، خاصة في ظل التحديات الراهنة التي تواجه إمدادات الطاقة العالمية.

وتساهم عائدات هذه الشحنات التصديرية بشكل فعال في دعم الاقتصاد الوطني، وتوفير العملة الصعبة، وتحفيز النمو في القطاعات المرتبطة بالغاز الطبيعي.. كما تعكس هذه الخطوات التزام مصر بتعظيم الاستفادة من ثرواتها الطبيعية وتعزيز مكانتها كشريك موثوق به في أسواق الطاقة العالمية، مما يفتح آفاقًا جديدة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في أنشطة البحث والاستكشاف وتطوير حقول الغاز.

