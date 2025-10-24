الصحة: وسائل تنظيم الأسرة مجانية ومتاحة للجميع

أكدت وزارة الصحة والسكان أن جميع وسائل تعزيز وتنظيم الصحة الإنجابية متاحة مجانًا في الوحدات الصحية الحكومية، دون فرض أي رسوم على الخدمة أو الوسيلة، في إطار جهود الدولة لدعم الأسرة المصرية وتحسين جودة الحياة.

عيادات متنقلة تجوب القرى والمناطق النائية لتوفير الخدمات الصحية للسيدات

وأوضحت الوزارة أن هناك عيادات متنقلة تجوب القرى والمناطق النائية لتوفير الخدمات الصحية للسيدات، بما يضمن وصول وسائل تنظيم الأسرة إلى جميع المواطنين، لاسيّما في المناطق البعيدة والمحرومة.

ويأتي ذلك ضمن مبادرة «الألف يوم الذهبية لتنمية الأسرة المصرية»، التي تعنى برعاية صحة الأم والطفل منذ بداية الحمل وحتى بلوغ الطفل عاميه الأولين، لضمان نشأة صحية متكاملة للأسرة المصرية.

كانت أطلقت وزارة الصحة والسكان حملة توعوية للرد على الشائعات المتداولة حول اللولب النحاسي، باعتباره من أبرز وسائل تنظيم الأسرة الآمنة والفعالة.

وركزت الحملة على كشف الحقائق لضمان وعي السيدات وتجنب الانسياق وراء معلومات غير دقيقة.

وفي رصد لهذه الشائعات تشمل:

اللولب النحاسي يسبب العقم

أكدت وزارة الصحة أن هذه المعلومة غير صحيحة، فاللولب لا يؤثر في الخصوبة، بل يعدُّ هذه الوسيلة من أكثر طرق تنظيم الأسرة أمانًا وفعالية، وتعود القدرة على الإنجاب فور إزالة اللولب دون أي تأخير.

"اللولب يدخل البطن ويوصل للقلب"

وأكدت وزارة الصحة أنه يتم تركيب اللولب بدقة على يد طبيب مختص ومدرّب، والرحم تجويف مغلق لا يتصل بتجويف البطن أو القلب، كما تجرى متابعات دورية للتأكد من وضع اللولب في مكانه السليم.

"اللولب يسبب التهابات مزمنة"

أكدت وزارة الصحة أنه لا يسبب اللولب التهابات من تلقاء نفسه، لكن يجب تركيبه في بيئة طبية نظيفة مع اتباع إجراءات منع العدوى، مما يجعل خطر الالتهاب ضئيلًا للغاية.

"اللولب يسبب نزيفًا شديدًا"

أكدت وزارة الصحة أنه يحدث التغيرات في الدورة الشهرية خلال الأشهر الأولى من التركيب، مثل زيادة بسيطة في كمية الدم، لكنها غالبًا ما تتحسن لاحقًا، مع المتابعة الطبية، يمكن السيطرة على أي أعراض جانبية بسهولة.

"اللولب مناسب فقط للسيدات اللاتي أنجبن"

أكدت وزارة الصحة أن اللولب النحاسي آمن للسيدات سواء أنجبن أم لم ينجبن، بشرط عدم وجود موانع طبية، ويتم تركيبه بحسب تقييم الطبيب المختص.

