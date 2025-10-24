الجمعة 24 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

صحة ومرأة

الصحة: وسائل تنظيم الأسرة مجانية ومتاحة للجميع

وسائل تنظيم الأسرة
وسائل تنظيم الأسرة

أكدت وزارة الصحة والسكان أن جميع وسائل تعزيز وتنظيم الصحة الإنجابية متاحة مجانًا في الوحدات الصحية الحكومية، دون فرض أي رسوم على الخدمة أو الوسيلة، في إطار جهود الدولة لدعم الأسرة المصرية وتحسين جودة الحياة.

عيادات متنقلة تجوب القرى والمناطق النائية لتوفير الخدمات الصحية للسيدات

وأوضحت الوزارة أن هناك عيادات متنقلة تجوب القرى والمناطق النائية لتوفير الخدمات الصحية للسيدات، بما يضمن وصول وسائل تنظيم الأسرة إلى جميع المواطنين، لاسيّما في المناطق البعيدة والمحرومة.

ويأتي ذلك ضمن مبادرة «الألف يوم الذهبية لتنمية الأسرة المصرية»، التي تعنى برعاية صحة الأم والطفل منذ بداية الحمل وحتى بلوغ الطفل عاميه الأولين، لضمان نشأة صحية متكاملة للأسرة المصرية.

كانت أطلقت وزارة الصحة والسكان حملة توعوية للرد على الشائعات المتداولة حول اللولب النحاسي، باعتباره من أبرز وسائل تنظيم الأسرة الآمنة والفعالة.

وركزت الحملة على كشف الحقائق لضمان وعي السيدات وتجنب الانسياق وراء معلومات غير دقيقة.

وفي رصد لهذه الشائعات تشمل:

اللولب النحاسي يسبب العقم

أكدت وزارة الصحة أن هذه المعلومة غير صحيحة، فاللولب لا يؤثر في الخصوبة، بل يعدُّ هذه الوسيلة من أكثر طرق تنظيم الأسرة أمانًا وفعالية، وتعود القدرة على الإنجاب فور إزالة اللولب دون أي تأخير.

 "اللولب يدخل البطن ويوصل للقلب"

وأكدت وزارة الصحة أنه يتم تركيب اللولب بدقة على يد طبيب مختص ومدرّب، والرحم تجويف مغلق لا يتصل بتجويف البطن أو القلب، كما تجرى متابعات دورية للتأكد من وضع اللولب في مكانه السليم.

"اللولب يسبب التهابات مزمنة"

أكدت وزارة الصحة أنه لا يسبب اللولب التهابات من تلقاء نفسه، لكن يجب تركيبه في بيئة طبية نظيفة مع اتباع إجراءات منع العدوى، مما يجعل خطر الالتهاب ضئيلًا للغاية.

"اللولب يسبب نزيفًا شديدًا"

أكدت وزارة الصحة أنه يحدث التغيرات في الدورة الشهرية خلال الأشهر الأولى من التركيب، مثل زيادة بسيطة في كمية الدم، لكنها غالبًا ما تتحسن لاحقًا، مع المتابعة الطبية، يمكن السيطرة على أي أعراض جانبية بسهولة.

هل يتم غلق المدارس بدعوى انتشار مرض اليد والقدم والفم؟ الصحة تجيب

الصيادلة محذرة من حقن علاج البرد: 99% من الإصابة بنزلات البرد فيروسية (فيديو)

"اللولب مناسب فقط للسيدات اللاتي أنجبن"

أكدت وزارة الصحة أن اللولب النحاسي آمن للسيدات سواء أنجبن أم لم ينجبن، بشرط عدم وجود موانع طبية، ويتم تركيبه بحسب تقييم الطبيب المختص.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الصحة الإنجابية الألف يوم الذهبية لتنمية الأسرة المصرية الأسرة المصرية الألف يوم الذهبية الأم والطفل الخدمات الصحية تحسين جودة الحياة تنمية الأسرة المصرية صحة الام والطفل وزارة الصحة والسكان وزارة الصحة

مواد متعلقة

بعد إصابة كيم كارداشيان بالمرض، ما هو تمدد الأوعية الدموية الدماغية وأعراضه؟

أطباء الأسنان تكشف 4 أسباب لأزمة نقص البنج

وزير الصحة يعلن تنفيذ خطة متكاملة للتأمين الطبي أثناء افتتاح المتحف المصري الكبير

الصحة تعلن المحافظات الأعلى في معدلات زواج الأطفال

الصحة تفحص 1290 عينة لانشون وتكشف عن مواد حافظة وألوان غير مصرح بها

الأطباء: قبول طلاب الطب دون توفير فرص تدريب كافٍ جريمة في حق المريض والمهنة

الصحة: توفير مخزون كاف من الأدوية والمستلزمات الطبية لاستقبال الجرحى الفلسطينيين

نائب وزير الصحة يتابع تنفيذ مستشفى بغداد ووحدة نخل بشمال سيناء

الأكثر قراءة

موعد كلاسيكو الأرض بين ريال مدريد وبرشلونة والقناة الناقلة

ارتفاع مفاجئ في سعر الفراخ اليوم الجمعة 24 أكتوبر 2025

تحسن في القاهرة وارتفاع بالصعيد، درجات الحرارة وحالة الطقس اليوم الجمعة في مصر

أسعار الخضار اليوم، انخفاض جديد في الطماطم والليمون وارتفاع الخيار والفلفل

محمد صلاح يتلقى صدمة جديدة قبل مباراة ليفربول وبرينتفورد في الدوري الإنجليزي

تفاصيل طرح فيلات مارينا بمبادرة "بيتك في مصر" للعاملين بالخارج

سعر الفاكهة اليوم، ارتفاع التين والجوافة وانخفاض الكاكا والبرتقال السكري

المعاينة تكشف أسباب اشتعال النيران في سيارة ملاكي وتفحم قائدها بطريق السويس (صور)

خدمات

المزيد

سعر الدولار أمام الجنيه السوداني في بنك الدولة المركزي

سعر الليرة السورية مقابل الدولار اليوم الجمعة

تعرف على سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم

سعر الريال القطري مقابل الجنيه في البنوك الرئيسية اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

بالأسماء.. اللجنة الرئيسية لتطوير الإعلام تعتمد تشكيل ثماني لجان فرعية جديدة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

لا يفوتك، دعاء أول جمعة من جمادى الأولى

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 24 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الجمعة 24 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية