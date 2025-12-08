الإثنين 08 ديسمبر 2025
أخبار مصر

رد عاجل من السياحة حول حقيقة رفع رسوم تأشيرات الدخول

تأشيرات الدخول
تأشيرات الدخول
نفت وزارة السياحة والآثار، ما تم تداوله من أخبار تزعم قيام مصر برفع رسوم تأشيرة الدخول إلى البلاد من 25 دولارًا إلى 45 دولارًا، وذلك في إطار تعديلات تشريعية على القانون رقم 175 لسنة 2025 المُتعلق بفرض رسم لمباني وزارة الخارجية.
 

حقيقة رفع رسوم تأشيرات الدخول

وأكدت وزارة السياحة والآثار أنه لم يتم اتخاذ أي قرارات تنفيذية تخص زيادة رسوم تأشيرة الدخول إلى مصر، وأن ما تم اتخاذه من قرارات في الوقت الحالي هو تحديد الحد الأقصى فقط لرسوم التأشيرة وليس تطبيق زيادتها.

وشددت الوزارة على أن ما يتم تداوله هو مجرد شائعات، مؤكدة على أن أي معلومات تتعلق بتأشيرات الدخول أو غيرها يتم الإعلان عنها، كما هو معتاد، عبر بيانات رسمية تصدر عن الجهات التنفيذية المعنية بالدولة.

وتُهيب الوزارة بجميع وسائل الإعلام ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة والتواصل مع الجهات الرسمية قبل نشر أي معلومات بهذا الشأن.

انتهت غرفة المنشآت والمطاعم السياحية من تنقية جداول أعضاء جمعيتها العمومية، وذلك تنفيذًا للمادة رقم 20 من اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها رقم 27 لسنة 2023.

وتنص المادة 20 من اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحادها على تشكيل لجنة تتولى تنقية الجداول وإعداد كشف خاص بالمنشآت التي يحق لها الاقتراع قبل شهرين على الأقل من نهاية السنة المالية، على أن تنتهي اللجنة من أعمالها خلال شهر من تاريخ تشكيلها.

