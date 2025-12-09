نصائح تساعدك فى الحفاظ على نعومة الكعبين فى الطقس البارد

18 حجم الخط

مع قدوم الشتاء وانخفاض درجات الحرارة، تعاني كثير من السيدات من جفاف وتشقق الكعبين بسبب قلة الرطوبة في الهواء وكثرة التعرض للماء الساخن.

والكعبان من أكثر مناطق الجسم تعرضا للجفاف، حيث تكون طبقة الجلد فيهما سميكة، لذلك تحتاجان إلى عناية خاصة خلال الطقس البارد للحفاظ على نعومتهما ومظهرهما الصحي.

أسباب تشقق الكعبين في الشتاء

وتقول دعاء محمد خبيرة التجميل، إن من أسباب تشقق الكعبين فى الشتاء:

انخفاض نسبة الرطوبة في الجو.

كثرة الاستحمام بالماء الساخن.

إهمال ترطيب القدمين بانتظام.

ارتداء أحذية مفتوحة أو قاسية دون جوارب.

نقص بعض الفيتامينات مثل فيتامين A وE.

طرق العناية بالكعبين فى الطقس البارد

وأضافت دعاء، أن هناك طرق بسيطة للعناية بالكعبين فى الطقس البارد، منها:

نقع القدمين بالماء الدافئ، حيث املئي وعاء بماء دافئ ليس ساخن جدا، وأضيفي ملعقتين من الملح الخشن أو ملعقة من بيكربونات الصوديوم، وانقعي قدميك لمدة 15 إلى 20 دقيقة، ثم جففي القدمين جيدا بمنشفة قطنية ناعمة، ويساعد هذا النقع على تليين الجلد الميت وتسهيل تقشيره.

تقشير الجلد الميت بلطف، وبعد النقع، استخدمي حجر الخفاف أو مبرد القدمين، وقومي بحركات دائرية ناعمة لإزالة الجلد الميت، مع الحرص على عدم الفرك بعنف حتى لا تتسببي في جروح، يفضل تكرار التقشير مرتين أسبوعيا فقط.

الترطيب العميق اليومي، ويعتبر الترطيب اليومي أهم خطوة للحفاظ على نعومة الكعبين، استخدمي الفازلين، أو زبدة الشيا، أو زيت جوز الهند، أو كريمات تحتوي على الجلسرين أو اليوريا، وأفضل طريقة للترطيب دلكي الكعبين بكمية وفيرة من المرطب، ارتدي جوارب قطنية قبل النوم لزيادة امتصاص الترطيب.

اختيار الأحذية والجوارب المناسبة، في الطقس البارد، ارتدي جوارب قطنية أو صوفية ناعمة، وتجنبي الأحذية البلاستيكية الضيقة، واحرصي على أن تكون القدم جافة تماما قبل ارتداء الجوارب.

شرب الماء الوفير لأن الجفاف الداخلي يظهر سريعا على القدمين، لذلك اشربي من 6 إلى 8 أكواب ماء يوميا على الأقل، وتناولي الفواكه الغنية بالماء مثل البرتقال والخيار.

التغذية السليمة لصحة القدمين، احرصي على تناول الأطعمة الغنية بفيتامين A مثل الجزر، والأطعمة الغنية بفيتامين E مثل المكسرات، والزنك الموجود في الحبوب الكاملة.

