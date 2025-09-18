نصائح تساعدك في الحفاظ على نعومة يديك وحمايتهما من التشققات

اليدين من أكثر الأعضاء التى تتعرض للعوامل الخارجية مثل الغبار، والمنظفات، والتغيرات الجوية، وأشعة الشمس، ما يجعلهما عرضة للجفاف والخشونة والتشققات.

وعادة تحدث تشققات اليدين وخشونتهما عند النساء نظرا لمهامهن اليومية داخل المطبخ وغسيل الصحون، ما يؤثر على مظهر أيديهن.

والحفاظ على نعومة اليدين لا يتعلق بالمظهر الجمالي فقط، بل يحافظ أيضا على صحة الجلد ويقي من التهيجات والالتهابات.

أسباب جفاف وتشقق اليدين

وتقول نادية محمد خبيرة التجميل، إن من أسباب تشقق اليدين:-

التعرض المتكرر للماء والصابون، خصوصا أثناء غسل الصحون أو التنظيف المنزلي.

الطقس البارد أو الجاف، الذي يسحب الرطوبة من الجلد.

استخدام المنظفات القوية والمواد الكيميائية دون ارتداء قفازات.

قلة شرب الماء ونقص الترطيب الداخلي.

الإصابة ببعض الأمراض الجلدية مثل الأكزيما أو الصدفية.

نعومة اليدين

خطوات العناية اليومية باليدين

وأضافت أنه للعناية اليومية باليدين، يجب اتباع بعض النصائح، منها:

استخدمي صابون لطيف خالي من الكبريتات والعطور القوية.

اغسلي اليدين بماء فاتر بدلا من الماء الساخن لتجنب سحب الزيوت الطبيعية.

طبقي كريم مرطب بعد كل غسل لليدين.

اختاري كريم يحتوي على الجلسرين، أو زبدة الشيا، أو زيت اللوز، فهذه المكونات تعيد الرطوبة وتحافظ عليها.

ضعي واقي من الشمس على اليدين عند الخروج نهارا، خاصة إذا كنتى تقودين السيارة أو تتعرضين للشمس لفترات طويلة.

ارتدي قفازات مطاطية مبطنة بالقطن عند استعمال المنظفات أو غسل الصحون.

في الشتاء، احرصي على ارتداء قفازات صوفية أو جلدية لحماية اليدين من الهواء البارد.

في حال وجود تشققات مؤلمة، ضعي طبقة سميكة من كريم علاجي يحتوي على الفازلين أو البانثينول قبل النوم، وارتدي قفازات قطنية طوال الليل.

إذا استمرت التشققات أو ظهرت علامات التهاب، استشيري طبيب الجلدية لوصف كريمات طبية ملائمة

العناية العميقة باليدين

وتابعت، أما للعناية العميقة باليدين، فيجب اتباع التالي:

استخدمي مقشر لطيف لإزالة خلايا الجلد الميتة، مثل خليط السكر وزيت الزيتون أو القهوة مع العسل، دلكي به اليدين برفق ثم اشطفيهما بالماء الدافئ.

سخني القليل من زيت الزيتون أو زيت جوز الهند وضعي يديك فيه لمدة 10 دقائق، ثم ارتدي قفازات قطنية لنصف ساعة للحصول على ترطيب عميق.

جربي ماسك العسل مع الزبادي لترطيب فوري، أو ماسك الأفوكادو المهروس مع القليل من زيت اللوز لتغذية البشرة.

احرصي على شرب كمية كافية من الماء يوميًا للحفاظ على ترطيب الجلد من الداخل.

قللي من استخدام المعقمات الكحولية القوية، أو اختاري الأنواع التي تحتوي على مواد مرطبة.

قصي الأظافر وبرديها بانتظام، واعتني بجلد محيط الأظافر باستخدام زيت مخصص أو الفازلين.

ابتعدي عن عادة قضم الأظافر أو تقشير الجلد المحيط بها لأنها تؤدي إلى التهابات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.