كيفية علاج تشققات الكعبين بحلول بسيطة من المنزل

تعد تشققات الكعبين إحدى المشاكل الشائعة والمزعجة التي تؤثر على المظهر الجمالي وصحة القدمين. فبخلاف الملمس الخشن وغير المريح الذي قد يخدش الجلد أو يتلف الجوارب، يمكن أن تؤدي هذه التشققات إلى آلام حادة وربما التهابات خطيرة. لكن يمكن اتباع خطوات بسيطة لتحويل كعبيك من ملمس خشن إلى ناعم كالحرير.

ما هي تشققات الكعبين وما أسبابها؟

تتعرض الكعوب لضغط وإجهاد هائلين بشكل يومي أثناء المشي، ما يؤدي إلى سماكة الجلد وتصلبه، وظهور نسيج خشن أشبه بالشقوق. وهذه التشققات لا تمثل مشكلة جمالية فقط، بل يمكن أن تشكل خطرًا صحيًا، فهي مؤلمة وقد تضعف حاجز الجلد، ما يزيد من احتمالية الإصابة بـالعدوى، وفقًا لموقع “Cleveland Clinic” الطبي.

في معظم الحالات، يعد جفاف الجلد هو السبب الرئيسي وراء تشققات الكعبين. وجفاف الجلد أمر شائع وغالبًا ما يكون ناتجًا عن مجموعة من العوامل، أبرزها:

التقدم في السن: مع تقدم العمر، يتغير الجلد نتيجة لعوامل مثل التعرض لأشعة الشمس، وانخفاض إنتاج الزيوت الطبيعية، وتقلص سمك الجلد، ما يسهم في جفافه.

الاحتكاك والصدمات: يمكن أن يتسبب الاحتكاك المتكرر الناتج عن الأحذية، والتعرض للبيئات القاسية والجافة، في جفاف الجلد وتشققه.

الإهمال: كثير من الأشخاص يهملون ترطيب أقدامهم، حتى وإن كانوا يحرصون على ترطيب بقية أجزاء الجسم، ما يجعل الكعبين عرضة للجفاف والتشقق.

خطوات عملية لعلاج تشققات الكعبين

توجد مجموعة من النصائح للعناية بالقدمين وعلاج التشققات:

1. غسل القدمين بانتظام

يجب غسل القدمين يوميًا باستخدام ماء فاتر وليس ساخنًا. واستخدم صابونًا لطيفًا وخاليًا من العطور، ويمكن نقع القدمين لبضع دقائق فقط، فالنقع لفترة طويلة يضعف حاجز الجلد، ما يسمح بفقدان الرطوبة بشكل مفرط.

2. ترطيب القدمين بشكل مكثف

بعد الاستحمام أو نقع القدمين وتجفيفهما، ضع غسولًا أو كريمًا مرطبًا. يجب البحث عن المنتجات التي تحتوي على "السيراميد"، وهي جزيئات تساعد على حبس الماء في الجلد واستعادة حاجزه الطبيعي.

وبمجرد أن تتحسن حالة الكعبين، يجب الاستمرار في الروتين باستخدام مرطب مقشر، فهذه المنتجات تساعد على إزالة الجلد الميت وتحافظ على الكعبين ناعمين. عادة ما تظهر النتائج بعد أسبوعين من الاستخدام المنتظم.

3. حبس الرطوبة

بعد وضع المرطب، اترك الجلد يمتصه لبضع دقائق، ثم استخدم مرهمًا مغلقًا مثل الفازلين، والذي يعمل كطبقة عازلة لحبس الرطوبة التي تم تطبيقها.

4. ارتداء الجوارب عند النوم

تعد الجوارب ضرورية أثناء الليل. ارتدِ جوارب قطنية رفيعة بنسبة 100% للمساعدة على الاحتفاظ بالرطوبة أثناء النوم.

ارتداء الجوارب بشكل عام له أهمية وقائية، إذ تضيف الجوارب طبقة إضافية بين الجلد والبيئة الخارجية، وتقلل من تلف الطبقة الخارجية للجلد.

5. استخدام الأدوات بحذر

تزخر متاجر العناية بالبشرة بأدوات ومنتجات لمعالجة تشققات الكعبين، مثل شفرات ومبارد الكعب، وحجارة الخفاف، وأجهزة برد القدم الإلكترونية. وتكون بعض هذه الأدوات آمنة عند استخدامها باعتدال ووفقًا للتعليمات، مع تجنب الاستخدام المفرط.

كما يمكن استخدام "مقشرات القدم الكيميائية" التي تساعد على تقشير الطبقات الخارجية للجلد وتحسين مظهره وملمسه. لكن يجب تجنب هذه المقشرات إذا كنت تعاني من حالات جلدية أخرى مثل:

قدم الرياضي

التهاب الجلد التأتبي (الإكزيما)

الصدفية

أي تهيج جلدي أو تقرحات أو جروح مفتوحة.

متى تستدعي تشققات الكعبين القلق؟

في حين أن معظم حالات تشقق الكعبين يمكن علاجها في المنزل، إلا أنها في بعض الأحيان قد تكون علامة على حالة مرضية كامنة أكثر خطورة. فالجلد الجاف والمتقشر قد يكون علامة على التهاب الجلد التأتبي، أو الإكزيما، أو الصدفية، أو عدوى فطرية، أو نقص غذائي، من بين حالات أخرى. وفي بعض الأحيان، يمكن أن يكون جفاف الجلد وتشققه علامة على مرض السكري.

في مثل هذه الحالات، من الأفضل طلب العلاج من أخصائي رعاية صحية بدلًا من محاولة التخلص من جفاف الجلد بالمنزل.

