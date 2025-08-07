نصائح للعناية بالمناطق المهملة، خطوات فعالة للعناية بالكعبين والمرفقين وتحت الإبط

نصائح للعناية بالمناطق المهملة، في خضم العناية اليومية بالجمال والنظافة الشخصية، تميل كثير من النساء إلى التركيز على الوجه والشعر واليدين، بينما تهمل مناطق أخرى لا تقل أهمية عن غيرها، مثل الكعبين، المرفقين، وتحت الإبط.





هذه المناطق رغم أنها قد تبدو غير مرئية في كثير من الأوقات، إلا أن إهمالها يؤدي إلى مشاكل جلدية مزعجة، مثل الجفاف، الاسمرار، الخشونة، وظهور الروائح الكريهة أو التصبغات.



أوضحت خبيرة العناية بالبشرة والجسم سامنثا جريج، أن الاهتمام بالمناطق المهملة كالكعبين، المرفقين وتحت الإبط لا يقل أهمية عن العناية بالوجه والشعر.



أضافت خبيرة العناية بالبشرة والجسم، أن العناية المنتظمة بهذه المناطق لا تعزز فقط من جمالك الخارجي، بل تشعركِ بثقة وراحة أكبر في جسمكِ، والافضل أن تضعي جدولًا أسبوعيًا للعناية الذاتية، وامنحي كل جزء من جسدكِ حبه واهتمامه الذي يستحقه.





خطوات العناية بالمناطق المهملة من الطبيعة



وتقدم خبيرة العناية بالبشرة والجسم، إليكِ دليلًا عمليًا للعناية بهذه المناطق المهملة، بخطوات يومية وأسبوعية بسيطة تساعدك في استعادة نعومتها ولونها الطبيعي والحفاظ على صحتها.

أولًا: العناية بالكعبين



الكعبان من أكثر المناطق عرضة للجفاف والتشقق، خاصة في فصل الشتاء أو بسبب المشي حافية القدمين، أو ارتداء أحذية غير مناسبة. تشقق الكعبين لا يؤثر فقط على المظهر، بل قد يسبب الألم والالتهابات إن تُرك دون علاج.

خطوات العناية بالكعبين:

النقع الأسبوعي:

انقعي قدميك في ماء دافئ مضاف إليه القليل من الملح الخشن، وملعقة من زيت الزيتون أو زيت اللوز، لمدة 15 إلى 20 دقيقة.

يمكنكِ أيضًا إضافة بضع قطرات من زيت اللافندر أو زيت النعناع لتعطير القدمين وتنعيم الجلد.

التقشير:

استخدمي حجر الخفاف أو مقشر خاص للقدمين بعد النقع لإزالة الجلد الميت.

يمكنكِ إعداد مقشر طبيعي في المنزل باستخدام السكر البني مع زيت الزيتون أو العسل.

الترطيب اليومي:

بعد الاستحمام، احرصي على ترطيب الكعبين بكريم غني أو فازلين، وارتدي جوارب قطنية لعدة ساعات لتحسين امتصاص المرطب.

يفضل استخدام كريم يحتوي على اليوريا أو زبدة الشيا.

العناية الوقائية:

تجنبي المشي حافية القدمين لفترات طويلة.

اختاري الأحذية الطبية أو المريحة والمصنوعة من مواد تسمح بتهوية القدم.

ثانيًا: العناية بالمرفقين



المرفقان غالبًا ما يتعرضان للإسمرار والخشونة نتيجة الاحتكاك المستمر بالأسطح الصلبة أو الإهمال في الترطيب، مما يؤدي إلى تراكم الخلايا الميتة.

خطوات العناية بالمرفقين:

التقشير المنتظم:

مرتين أسبوعيًا، قومي بفرك المرفقين بمقشر طبيعي مثل خليط الليمون والسكر أو القهوة وزيت جوز الهند.

يمكن أيضًا استخدام مقشر جاهز يحتوي على حمض الساليسيليك أو أحماض الفواكه AHA.

الترطيب العميق:

استخدمي كريم غني بالجلسرين أو زبدة الكاكاو لترطيب المرفقين مرتين يوميًا.

في حالات الجفاف الشديد، ضعي طبقة سميكة من الفازلين قبل النوم ولفي المرفق بقطعة قماش قطنية.

تفتيح اللون الداكن:

استخدمي ماسكات طبيعية تحتوي على الليمون والعسل، أو الكركم والزبادي لتفتيح اللون تدريجيًا.

تجنبي فرك المرفقين بقوة حتى لا يؤدي ذلك لزيادة الاسمرار.

الوقاية من الخشونة:

تجنبي الاتكاء لفترات طويلة على المرفقين.

احرصي على شرب كمية كافية من الماء للحفاظ على مرونة الجلد.

وصفات للعناية بالجسم

ثالثًا: العناية بمنطقة تحت الإبط



تحت الإبط من المناطق الحساسة التي تحتاج إلى عناية خاصة، حيث تتعرض للاحتكاك المستمر، والتعرق، وإزالة الشعر بطرق قد تكون غير مناسبة، مما يؤدي إلى الاسمرار، وظهور الحبوب، والرائحة الكريهة أحيانًا.

خطوات العناية بمنطقة تحت الإبط:

النظافة اليومية:

اغسلي تحت الإبط يوميًا بصابون لطيف خالٍ من العطور.

جففي المنطقة جيدًا بمنشفة ناعمة.

التقشير الخفيف:

مرة أو مرتين أسبوعيًا، استخدمي مقشر لطيف لإزالة الجلد الميت، مثل خليط الشوفان والزبادي.

تجنبي الفرك العنيف لتفادي التهيج.

إزالة الشعر بطريقة مناسبة:

تجنبي الحلاقة الجافة أو باستخدام شفرة قديمة.

يفضل استخدام الشمع أو الحلاوة بطريقة لا تسبب شد الجلد الزائد.

بعد إزالة الشعر، ضعي كريم مهدئ أو جل الألوفيرا لتقليل الالتهاب.

تفتيح البشرة:

استخدمي كريمات تفتيح تحتوي على مكونات طبيعية مثل النياسيناميد أو خلاصة العرقسوس.

من البدائل المنزلية: خليط عصير البطاطس مع القليل من النشا، يُستخدم كقناع لمدة 15 دقيقة.

التحكم في التعرق والرائحة:

اختاري مزيل عرق خالٍ من الكحول والألمنيوم إن كانت بشرتكِ حساسة.

استخدمي بودرة أطفال خفيفة بعد الاستحمام لتقليل الرطوبة.

نصائح هامة للعناية بالمناطق المهملة:



لا تهملي هذه المناطق في روتينك الأسبوعي، وخصصي لها وقتًا بسيطًا من العناية المنتظمة.

التغذية السليمة، شرب الماء بكميات كافية، وتناول الفيتامينات الضرورية (مثل فيتامين A وE) تلعب دورًا مهمًا في تحسين حالة الجلد.

تجنبي المنتجات القاسية أو التي تحتوي على مواد كيميائية قوية، خاصة للمناطق الحساسة.

التزمي بروتين بسيط لكن مستمر، فالمداومة على خطوات بسيطة تعطي نتائج مذهلة مع الوقت.

