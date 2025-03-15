أسباب وطرق علاج تشققات الكعبين بالمنزل

تشققات الكعبين، هي حالة جلدية شائعة تصيب منطقة الكعبين، وتتميز بجفاف وتصلب الجلد، وظهور تشققات قد تكون سطحية أو عميقة.

على الرغم من أن هذه التشققات قد تبدو بسيطة، إلا أنها قد تتسبب في ألم وإزعاج، وفي حالات متقدمة، قد تؤدي إلى مضاعفات خطيرة، مثل العدوى والتهاب النسيج الخلوي.

أسباب تشققات الكعبين

جفاف الجلد: يعد الجفاف السبب الرئيسي لتشققات الكعبين، حيث يفقد الجلد رطوبته ومرونته، مما يجعله عرضة للتشقق، وفقًا لموقع “WebMD” الطبي.

عوامل خارجية

ارتداء الأحذية المفتوحة أو غير المناسبة، التي تزيد من الاحتكاك وفقدان الرطوبة.

الوقوف لفترات طويلة على الأسطح الصلبة، الذي يزيد من الضغط على الكعبين.

التعرض للطقس الجاف والبارد، الذي يقلل من رطوبة الجلد.

الاستحمام بالماء الساخن واستخدام الصابون القاسي، الذي يجرد الجلد من الزيوت الطبيعية.

حالات طبية

داء السكري: يؤثر على الدورة الدموية والأعصاب، مما يزيد من خطر جفاف الجلد وتشققه، ويزيد من خطر الاصابة بالعدوى نتيجة لبطئ التئام الجروح.

قصور الغدة الدرقية: يسبب جفاف الجلد وتقشره.

الأكزيما والصدفية: أمراض جلدية تسبب جفاف وتهيج الجلد.

قدم الرياضي: عدوى فطرية تصيب القدم وتسبب جفاف وتشقق الجلد.

زيادة الوزن: تزيد من الضغط على الكعبين.

تشوهات القدم: بعض التشوهات تزيد من الضغط على الكعب.

كيفية علاج تشققات الكعبين

العناية المنزلية

نقع القدمين في ماء دافئ وصابون لمدة 10- 15 دقيقة، لتليين الجلد الميت.

استخدام حجر الخفاف أو مبرد القدم لإزالة الجلد الميت بلطف، مع تجنب الإفراط في التقشير.

تجفيف القدمين جيدًا ووضع مرطب غني باليوريا أو حمض اللاكتيك، الذي يساعد على ترطيب وتقشير الجلد.

ارتداء جوارب قطنية بعد وضع المرطب للمساعدة في امتصاصه والحفاظ على الرطوبة.

استخدام الفازلين الطبي المرطب.

العلاج الطبي

في الحالات الشديدة، قد يوصي الطبيب باستخدام كريمات أو مراهم طبية تحتوي على مواد مقشرة أو مضادة للفطريات.

قد يلجأ الطبيب إلى إجراء تنظيف للجلد الميت في العيادة، باستخدام أدوات متخصصة.

في حالات العدوى، قد يصف الطبيب مضادات حيوية.

في بعض الحالات قد يضع الطبيب ضمادات لاصقة خاصة على شقوق الكعب.

نصائح للوقاية من تشققات الكعبين

ترطيب القدمين يوميًا، خاصة بعد الاستحمام.

ارتداء أحذية مريحة وداعمة، وتجنب الأحذية المفتوحة أو ذات الكعب العالي.

تجنب الوقوف لفترات طويلة على الأسطح الصلبة، واستخدام فرشات أو نعال داخلية مبطنة.

شرب كمية كافية من الماء للحفاظ على رطوبة الجسم.

فحص القدمين بانتظام، خاصة إذا كنت تعاني من داء السكري.

تجنب الاستحمام بماء ساخن.

تجنب استخدام الصابون القاسي.

استخدام مرطبات القدمين يوميًا قبل النوم.

زيارة الطبيب عند ظهور أي علامات للعدوى مثل الاحمرار والانتفاخ او خروج افرازات من التشققات.

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