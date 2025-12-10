مقتل طالب وإصابة آخر في إطلاق نار بجامعة ولاية كنتاكي الأمريكية

18 حجم الخط

قالت السلطات الأمريكية: إن طالبًا لقي مصرعه وأصيب آخر -حالته حرجة- إثر إطلاق نار وقع في جامعة ولاية كنتاكي بمدينة فرانكفورت، قبل أيام قليلة من بدء عطلة الشتاء.

القتل والاعتداء من الدرجة الأولى

وأضافت الشرطة ومسئولو الجامعة، حسبما أوردت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن المشتبه به، البالغ من العمر 48 عامًا والمقيم في ولاية إنديانا، وليس طالبًا في الجامعة، تم احتجازه في سجن فرانكلين الإقليمي بتهمتي القتل والاعتداء من الدرجة الأولى.

وقال المتحدث باسم الجامعة مايكل ديكورسي، لـ"سي إن إن": إن الطالب المصاب في حالة حرجة لكنه مستقر، وأوضح أن واقعة إطلاق النار، التي جاءت خلال أسبوع الامتحانات النهائية، لم تكن هجومًا موجهًا.

تعليق جميع المحاضرات والامتحانات والأنشطة داخل الحرم الجامعي لبقية الأسبوع

وأعلنت الجامعة الليلة الماضية تعليق جميع المحاضرات والامتحانات والأنشطة داخل الحرم الجامعي لبقية الأسبوع، قائلة في بيان: "يمكن للطلاب العودة إلى منازلهم إذا رغبوا في ذلك، وسيتم تقديم إرشادات إضافية في أقرب وقت ممكن".

وأكد سكوت ترايسي، مساعد رئيس شرطة الحرم الجامعي، في مؤتمر صحفي، أنه لا يوجد أي تهديد إضافي للمجتمع بعد أن استجاب عناصر شرطة الجامعة فورًا لإطلاق النار وألقوا القبض على المشتبه به بعد لحظات من الطلقات الأولى.

توقيف المشتبه به

وأضاف أنه بحلول الوقت الذي وصلت فيه شرطة فرانكفورت بعد أربع دقائق من أول اتصال بالطوارئ، كانت المنطقة قد أُمنت وتم توقيف المشتبه به بينما ظل الحرم الجامعي في حالة إغلاق.

