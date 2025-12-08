الثلاثاء 09 ديسمبر 2025
ضبط مدير كيان تعليمي بدون ترخيص بتهم النصب والاحتيال على المواطنين بالدقي

ضبط كيان تعليمي بدون
ضبط كيان تعليمي بدون ترخيص
تمكنت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية، من ضبط المدير المسئول عن إدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" بالجيزة للنصب والاحتيال على المواطنين.      

وفاة فتاة بعد عملية شفط دهون بالجيزة واتهام المستشفى بالإهمال

سعر جرام الفضة في السوق المحلي اليوم الإثنين

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص) بإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة الدقى بالجيزة للنصب والاحتيال على المواطنين راغبى الحصول على شهادات ودورات تعليمية فى أحد المجالات وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى "على غير الحقيقة" مقابل مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف مقر الكيان المشار إليه، وأمكن ضبط المدير المسئول، وبحوزته (عدد من الشهادات خاصة بالكيان المشار إليه– دفتر إيصالات نقدية – ختم إكلاشيه – عدد من المطبوعات للدعاية للكيان)، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامى بقصد تحقيق الربح المادى.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

