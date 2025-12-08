الإثنين 08 ديسمبر 2025
حوادث

الأمن يكشف ملابسات فيديو مشاجرة وسحل سيدة وابنها بكفر الشيخ

ضبط طرفي مشاجرة في البرلس بعد تداول فيديو
تمكنت الأجهزة الأمنية بكفر الشيخ، من كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه وقوع مشاجرة بين مجموعة من الأشخاص.

تفاصيل الواقعة

وتبين من الفحص أن المشاجرة حدثت بتاريخ 5 ديسمبر الجاري بين طرف أول مكون من سائق مركبة "توك توك" وسيدة وابنها، وطرف ثان يضم زوج السيدة وأشقائه، جميعهم مقيمون بدائرة مركز شرطة البرلس.

وأشارت التحريات إلى أن المشاجرة نشبت على خلفية خلافات زوجية بين بعض الأطراف، وتبادلا خلالها الاعتداء بالضرب واستخدام عصا خشبية.

إجراءات الضبط

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط طرفي المشاجرة، بالإضافة إلى العصا الخشبية المستخدمة ومركبة "التوك توك". وبمواجهتهم تبادلوا الاتهامات فيما بينهم حول أسباب الخلاف.

واتخذت الجهات المختصة  الإجراءات القانونية اللازمة للتعامل مع الواقعة.

 

