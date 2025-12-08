الإثنين 08 ديسمبر 2025
حوادث

كثافات مرورية على الطريق الدائري وكورنيش النيل بسبب الأمطار

شهد الطريق الدائري وكورنيش النيل، اليوم، ارتفاعًا ملحوظًا في الكثافات المرورية نتيجة سقوط الأمطار، ما أدى إلى تباطؤ حركة السيارات في عدة مناطق.

وأوضحت المصادر الأمنية أن فرق المرور تقوم بتوجيه السيارات وتسهيل الحركة، مع التأكيد على أهمية التزام قائدي المركبات بالسرعات المناسبة وتجنب التوقف المفاجئ حفاظًا على السلامة.

وظهرت كثافات مرورية مرتفعة أمام قائدي السيارات القادم من الهرم والطريق السياحي في اتجاه المعادي والتجمع الخامس، كما تباطأت حركة السيارات بمحور كورنيش النيل بداية من المعادي وصولا الي مناطق وسط القاهرة.

ونصائح للسلامة المرورية أثناء الأمطار: الحفاظ على مسافة أمان بين السيارات، استخدام الإشارات الضوئية عند المناورات، تفادي السرعة الزائدة على الطرق الزلقة.
 

 

ووجهت  وزارة الداخلية إرشادات مهمة لقائدي السيارات للتعامل بأمان مع الشبورة المائية التي تشهدها بعض الطرق، حرصًا على سلامة المواطنين وتجنب الحوادث.

 

youtube

 

 وشددت الأجهزة الأمنية، على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية خلال القيادة في هذه الأجواء الماطرة  لتقليل مخاطر انعدام أو ضعف الرؤية.

أبرز التعليمات الواجب اتباعها أثناء الشبورة

وجاءت أبرز تعليمات المرور الواجب اتباعها للحماية قائدى السيارات،  خفض سرعة السيارة إلى30كم/الساعة لضمان السيطرة على المركبة.

