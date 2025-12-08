كثافات مرورية على الطريق الدائري وكورنيش النيل بسبب الأمطار

18 حجم الخط

شهد الطريق الدائري وكورنيش النيل، اليوم، ارتفاعًا ملحوظًا في الكثافات المرورية نتيجة سقوط الأمطار، ما أدى إلى تباطؤ حركة السيارات في عدة مناطق.

وأوضحت المصادر الأمنية أن فرق المرور تقوم بتوجيه السيارات وتسهيل الحركة، مع التأكيد على أهمية التزام قائدي المركبات بالسرعات المناسبة وتجنب التوقف المفاجئ حفاظًا على السلامة.

وظهرت كثافات مرورية مرتفعة أمام قائدي السيارات القادم من الهرم والطريق السياحي في اتجاه المعادي والتجمع الخامس، كما تباطأت حركة السيارات بمحور كورنيش النيل بداية من المعادي وصولا الي مناطق وسط القاهرة.

ونصائح للسلامة المرورية أثناء الأمطار: الحفاظ على مسافة أمان بين السيارات، استخدام الإشارات الضوئية عند المناورات، تفادي السرعة الزائدة على الطرق الزلقة.



ووجهت وزارة الداخلية إرشادات مهمة لقائدي السيارات للتعامل بأمان مع الشبورة المائية التي تشهدها بعض الطرق، حرصًا على سلامة المواطنين وتجنب الحوادث.

وشددت الأجهزة الأمنية، على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية خلال القيادة في هذه الأجواء الماطرة لتقليل مخاطر انعدام أو ضعف الرؤية.

أبرز التعليمات الواجب اتباعها أثناء الشبورة

وجاءت أبرز تعليمات المرور الواجب اتباعها للحماية قائدى السيارات، خفض سرعة السيارة إلى30كم/الساعة لضمان السيطرة على المركبة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.