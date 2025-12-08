الإثنين 08 ديسمبر 2025
الأمن يكشف ملابسات فيديو الخانكة: تأمين تنفيذ قرارات إزالة عقارات مخالفة

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ملابسات الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تضرر بعض الأشخاص من تنفيذ قرار إزالة عقار بدائرة مركز شرطة الخانكة.

وأكدت التحريات أنه بتاريخ 4 ديسمبر الجارى، قامت الأجهزة الأمنية بالقليوبية بتأمين مسئولى المحافظة أثناء تنفيذ قرارات إزالة صادرة لعدد 14 عقارًا تم بناؤها بدون ترخيص وخارج الحيز العمرانى بدائرة مركز شرطة الخانكة.

 

إزالة 14 عقارًا مخالفًا في الخانكة.. والأهالي يشتكون من طردهم

وخلال التنفيذ، اعترض عدد من قاطني أحد العقارات على الإزالة، إلا أن الأجهزة تعاملت مع الموقف بشكل قانونى وآمن دون حدوث أي تجاوز، مع إفهامهم بضرورة التوجه للجهات المختصة لتقنين أوضاعهم.
 

