وفاة فتاة بعد عملية شفط دهون بالجيزة واتهام المستشفى بالإهمال

تكثّف أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة جهودها لكشف ملابسات وفاة فتاة عقب خضوعها لعملية شفط دهون داخل أحد المستشفيات الشهيرة بدائرة قسم الدقي.

وتشكل فريق بحث لجمع المعلومات والتحريات، والتحفظ على كاميرات المراقبة داخل المستشفى محل الواقعة، إلى جانب فحص جميع التقارير الطبية المرتبطة بالحالة، ومناقشة شهود العيان، واستدعاء مسؤولي المستشفى لاستجوابهم للوقوف على الأسباب الحقيقية وراء وفاة المجني عليها.

وتعود تفاصيل الحادث إلى إخطار تلقاه اللواء محمد مجدي أبو شميلة، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، من اللواء هاني شعراوي، نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، يفيد بتقدم موظف ببلاغ إلى ديوان قسم الدقي، أكد فيه تضرره من مستشفى شهير دخلت إليه ابنته، البالغة من العمر 25 عامًا، لإجراء عملية شفط دهون.

وأضاف المبلّغ أن ابنته تعرضت لمضاعفات شديدة عقب العملية، ما استدعى نقلها إلى مستشفى آخر في حالة حرجة بين الحياة والموت، قبل أن تُعلن وفاتها لاحقًا.

وأشار إلى أن خطأً طبيًا وقع أثناء إجراء العملية تسبب في تدهور حالتها، مستشهدًا بأقوال طبيب أوعية دموية داخل المستشفى أكد للعائلة وقوع إهمال طبي أثناء الجراحة.

وتواصل الأجهزة الأمنية فحص ما ورد بالبلاغ ومراجعة جميع الإجراءات الطبية التي تمت داخل المستشفى، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



