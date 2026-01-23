الدوري الإيطالي، إنتر ميلان يقسو على بيزا ويفوز عليه بنصف دستة (صور)

18 حجم الخط

الدوري الإيطالي، حقق إنتر ميلان فوزا صعبا على ضيفه على بيزا بستة أهداف مقابل هدفين، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب جوزيبي مياتزا، ضمن مواجهات الجولة الـ22 من الدوري الإيطالي لكرة القدم “الكالتشيو”.

باغت بيزا مضيفه إنتر ميلان بهدفين في الدقيقتين 11 و23 عن طريق موريو، في مفاجأة غير متوقعة، خاصة أن إنتر يتصدر حاليا قمة ترتيب الدوري الإيطالي، في حين يحتل بيزا المركز قبل الأخير في جدول الترتيب.

إلا أن إنتر ميلان إستفاق سريعا من صدمته، وانتفض هجوميا بحثا عن التعادل، واستطاع بالفعل أن يسجل هدفين في دقيقتين، حيث أحرز الهدف الأول في الدقيقة 39 عن طريق بيوتر زيلينسكي، ثم أدرك هدف التعادل في الدقيقة 41 عن طريق لاوتارو مارتينيز.

ثم نجح ميلان في خطف هدف التقدم الثالث في الدقيقة 45 عن طريق فرانشيسكو إسباسيتو

دخل الفريقان الشوط الثاني بحماس كبير، فالإنتر يسعى لتأمين تقدمه بهدف رابع وبيزا يحاول إدراك التعادل وخطف الهدف الثالث، ولكن سيطر الحذر على أداء كلا الفريقين.

عاد إنتر ميلان في الدقائق الأخيرة وسيطر على مجريات الأمور، بعد تحييد مفاتيح لعب الضيوف، ونجح في خطف الهدف الرابع وقتل المباراة في الدقيقة 82' عن طريق فيديريكو ديماركو، إنهار بعدها فريق بيزا وإستقبلت شباكه الهدف الخامس للإنتر بعدها بدقيقة بأربع دقائق وبالتحديد عند الدقيقة 86 عن طريق بوني

وفي الدقيقة 90+3 ينجح اللاعب هنريك مختيريان في تسجل الهدف السادس لإنتر ميلان

أعلن كريستيان كيفو المدير الفني لفريق إنتر ميلان تشيكل فريقه الرسمية لمواجهة بيزا، وجاء على النحو التالي:

تشكيل إنتر ميلان أمام بيزا

يدخل فريق إنتر ميلان مباراته أمام بيزا بتشكيل يضم كل من:

سومر - بيسيك - دي فري - باستوني - لويس هنريكي - سوتشيتش - زيلينسكي - مختريان - كارلوس أوجوستو - بيو إزبوسيتو - مارتينيز

تشكيل إنتر ميلان أمام بيزا، فيتو

ترتيب الفريقين في الدوري الإيطالي

بهذه النتيجة رفع إنتر ميلان رصيده إلى 52 نقطة في صدارة ترتيب الدوري الإيطالي، حيث خاض 22 مباراة، حقق خلال الفوز في 17 مباراة، وتعادل في مباراة واحدة وخسر أربع مواجهات

في المقابل، تجمد رصيد بيزا عند 14 نقطة في المركز التاسع عشر وقبل الأخير، بعدما خاض 22 مباراة، حقق خلالها الفوز في مباراتين وتعادل في 8 مباريات وخسر 11 مباراة.

تاريخيًا، لم يخسر إنتر ميلان أمام بيزا منذ عام 1987، وحقق الفوز في آخر 7 مواجهات جمعتهما، بما في ذلك فوزه بهدفين دون رد في مباراة الذهاب هذا الموسم ومباراة الإياب الليلة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.