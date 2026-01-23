السبت 24 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

لو سحر وزئبق أحمر كنا صعدنا كأس العالم، أحمد حسن يطالب ميدو بالاعتذار للجيل الذهبي

أحمد حسن، فيتو
أحمد حسن، فيتو
18 حجم الخط

 انتقد أحمد حسن، قائد منتخب مصر السابق التصريحات الأخيرة لـ أحمد حسام ميدو، لاعب الفراعنة والزمالك السابق، وطالبه بالاعتذار للجيل الذهبي والكابتن حسن شحاتة.

 وقال أحمد حسن في تصريحات عبر برنامجه "الكابتن"، المذاع على قناة "DMC": "يجب على ميدو الاعتذار لنجوم الجيل الذهبي الذين أكل معهم عيش وملح".

أحمد حسن: كسبنا أمم أفريقيا بمجهودنا وتعبنا

وتابع: "كسبنا أمم أفريقيا بتعبنا ومجهودنا مش بالزئبق الأحمر والسحر، وما قاله ميدو غير صحيح وكان يجب ألا يتحدث بتلك الطريقة".

ميدو شخص جدلي

وأكمل: "ميدو شخص جدلي ويحب الجدل ولكن مش في دي ومش على حساب زمايلك، ومش على حساب المجهود الذي قمنا به، حققنا البطولات بالعرق والمجهود ومش بالسحر".

وأضاف: "لو بنكسب بالسحر.. ليه موصلناس كأس العالم مع إننا كنا نستحق ذلك؟".

ميدو، فيتو
ميدو، فيتو

وأضاف: "ما قاله في البيان الصادر منه أن الجماهير فهمت كلامه غلط.. غير صحيح، قدمنا بطولات قوية والعالم أجمع كله أشاد بنا في 2008، مباراة الكاميرون وكوت ديفوار، تصديات الحضري.. هل كانت حظ؟.. هدف عمرو زكي في كوت ديفوار كان حظ.. كل ده بالحظ والسحر؟".

وذكر: "ميدو كان يرتدي رقم 15 بسبب تواجد حسام حسن الذي يرتدي رقم 9، وهي أولوية بكل تأكيد، وفي غياب حسام كان ميدو يرتدي الرقم 9".

واستكمل: "ميدو قال إنه في 2010 كان أهم لاعب في الزمالك وكان شايل النادي.. أنت يا ميدو في 2010 لعبت 11 مباراة من أصل 15 سجلت هدف وحيد".

واختتم أحمد حسن حديثه قائلا: "أنا أحب ميدو ولكن تقلل من مجهود 6 سنوات لجيل ذهبي الجميع ارتبط به لازم نرد وواجب عليك الاعتذار للجميع وللاعبين، واعتذار خاص للكابتن حسن شحاتة".

ميدو أحمد حسام ميدو احمد حسن الصقر امم افريقيا 2008 حسام حسن الكاميرون كوت ديفوار

الجريدة الرسمية