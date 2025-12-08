منتخب مصر بالأبيض أمام الأردن ببطولة كأس العرب

18 حجم الخط

أسفر الاجتماع الفني الخاص بمباراة المنتخب الوطني المشارك في كأس العرب مع نظيره الأردنى، والمقرر إقامتها غدًا الثلاثاء فى الرابعة والنصف عصرًا بـ استاد البيت بالدوحة، عن ارتداء منتخبنا، الزي الأبيض، بينما يرتدي المنتخب الأردني، الزي الأحمر.

وحضر الاجتماع الفني كل من: أيمن حافظ، المدير الإداري، ومحمد منجي، إداري الفريق، وإسلام شاكر مسئول المهمات.

ويستعد المنتخب الوطني المشارك في بطولة كأس العرب، لمباراته المصيرية أمام نظيره منتخب الأردن، في الجولة الثالثة والأخيرة بدور المجموعات في البطولة، المقامة حاليا في العاصمة القطرية الدوحة.

منتخب مصر يتعادل مع الإمارات

وسقط الفراعنة في فخ التعادل أمام نظيره الإماراتي بهدف لكل منهما في اللقاء الذي جمعهما مساء السبت الماضي ضمن مواجهات الجولة الثانية بدور المجموعات في بطولة كأس العرب.

وبدأ منتخب مصر أمس الأحد، تحضيراته لمباراته المصيرية أمام منتخب الأردن في الجولة الأخيرة في دور المجموعات، حيث خاض الفريق مرانا خفيفا تحت قيادة مديره الفني حلمي طولان.

موعد مباراة مصر والأردن

تقام مباراة منتخبي مصر والاردن غدا الثلاثاء على استاد البيت في العاصمة القطرية الدوحة، وتنطلق أحداث المباراة في تمام الرابعة والنصف عصرا بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة لمباراة مصر والأردن

وتنقل قناة بي إن سبورت المفتوحة مباراة منتخب مصر أمام الأردن على الهواء مباشرة، كما تنقلها شبكة قنوات الكأس القطرية أيضا، إلى جانب قناة أبو ظبي الرياضية وشبكة قنوات دبي الرياضية، كما تنقلها قناة إم بي سي مصر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.