الأحد 07 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

مدرب السعودية: نحترم المغرب وهدفنا تحقيق نتيجة إيجابية

فرانسوا رودريجيز،
فرانسوا رودريجيز، مساعد مدرب المنتخب السعودي
18 حجم الخط

أكّد فرانسوا رودريجيز، مساعد مدرب المنتخب السعودي، احترامه الكبير للمنتخب المغربي قبل المواجهة المرتقبة غدًا في الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس العرب، مشيرًا إلى أن الجهاز الفني ما زال يملك الوقت الكافي لحسم الطريقة الأنسب لخوض اللقاء.

تصريحات مدرب السعودية قبل مواجهة المغرب

وقال رودريجيز في المؤتمر الصحفي:“نحترم منتخب المغرب كثيرًا، ولا يزال لدينا الوقت للتفكير في طريقة اللعب، وسنواجههم بنفس الطريقة التي بدأنا بها في المباراتين الماضيتين. ثقتنا في المجموعة كبيرة، وسنواصل العمل بنفس النهج”.

وأضاف مساعد المدرب أن الهدف من المباراة يتجاوز مجرد النتيجة، موضحًا:
“لدينا العديد من الأهداف المختلفة، ومن سيشارك غدًا سيحاول تقديم أفضل صورة، لأن الكل يريد المشاركة في مونديال 2026. هذه فرصة مهمة لجميع اللاعبين لإثبات جاهزيتهم للمرحلة المقبلة”.

وتأتي مواجهة السعودية والمغرب في ظل تنافس قوي على الصدارة حيث يسعى الأخضر لإنهاء دور المجموعات بأفضل صورة ممكنة بعد حسم التأهل في الجولة الماضية بينما المغرب يمتلك 4 نقاط.

ويقود المدرب المساعد للمنتخب السعودي التدريبات في ظل تواجد المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد في الولايات المتحدة الأمريكية بحضور قرعة كأس العالم 2026 التي أقيمت قبل يومين في العاصمة الأمريكية واشنطن ومن المنتظر أن يتواجد خلال مباراة المغرب غدا في قطر عقب عودته مباشرة من الولايات المتحدة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفرنسي هيرفي رينارد السعودي بطولة كأس العرب في الولايات المتحدة لمنتخب السعودي لولايات المتحد مباراة المغرب

مواد متعلقة

اليوم، مواجهة نارية بين فلسطين وسوريا في صراع التأهل بكأس العرب

اليوم، مواجهة قوية بين قطر وتونس في كأس العرب

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة، أبرزها كأس العرب ومواجهة الريال وسيلتا فيجو

ترتيب مجموعات كأس العرب بعد الجولة الثانية وموقف "لا يحسد عليه" لمنتخب مصر

الأكثر قراءة

موعد مباراة فلسطين وسوريا في كأس العرب والقنوات الناقلة

بعد سحب الجنسية الكويتية منه، من هو الداعية طارق سويدان وما هي جنسيته الحقيقية؟

سعر الجنيه السوداني أمام الدولار اليوم الأحد 7-12-2025

أدعية صباحية من الكتاب والسنة لبدء يوم جديد، رددها

موعد مباراة تونس وقطر في كأس العرب والقنوات الناقلة

سعر الخضار اليوم، ارتفاع تصاعدي للخيار والليمون واستقرار الطماطم والبطاطس

في مثل هذا اليوم، السيسي يكرم المنتخب الأولمبي بعد حصد أمم أفريقيا والتأهل للأولمبياد

كارثة أعلى كوبري محور الحضارات، ماسورة ممتدة بالحائط الخراساني تهدد السيارات والأرواح (فيديو)

خدمات

المزيد

سعر الريال العماني أمام الجنيه في البنك المركزي اليوم الأحد 7-12-2025

سعر الجنيه السوداني أمام الدولار اليوم الأحد 7-12-2025

تعرف على أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم الأحد 7-12-2025

الين الياباني يسجل 30.82 جنيها للبيع في البنك المركزي اليوم الأحد

المزيد

انفوجراف

الجزائر والأردن في مجموعة واحدة.. مجموعات العرب في كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يجوز إجراء عملية جراحية للمريض فاقد الوعي بتفويض من أهله؟ الإفتاء تجيب

أدعية صباحية من الكتاب والسنة لبدء يوم جديد، رددها

الخشت: تجديد الخطاب الديني ضرورة لحماية المجتمعات من التطرف والإلحاد

المزيد
الجريدة الرسمية
ads