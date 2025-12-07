مدرب السعودية: نحترم المغرب وهدفنا تحقيق نتيجة إيجابية

18 حجم الخط

أكّد فرانسوا رودريجيز، مساعد مدرب المنتخب السعودي، احترامه الكبير للمنتخب المغربي قبل المواجهة المرتقبة غدًا في الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس العرب، مشيرًا إلى أن الجهاز الفني ما زال يملك الوقت الكافي لحسم الطريقة الأنسب لخوض اللقاء.

تصريحات مدرب السعودية قبل مواجهة المغرب

وقال رودريجيز في المؤتمر الصحفي:“نحترم منتخب المغرب كثيرًا، ولا يزال لدينا الوقت للتفكير في طريقة اللعب، وسنواجههم بنفس الطريقة التي بدأنا بها في المباراتين الماضيتين. ثقتنا في المجموعة كبيرة، وسنواصل العمل بنفس النهج”.

وأضاف مساعد المدرب أن الهدف من المباراة يتجاوز مجرد النتيجة، موضحًا:

“لدينا العديد من الأهداف المختلفة، ومن سيشارك غدًا سيحاول تقديم أفضل صورة، لأن الكل يريد المشاركة في مونديال 2026. هذه فرصة مهمة لجميع اللاعبين لإثبات جاهزيتهم للمرحلة المقبلة”.

وتأتي مواجهة السعودية والمغرب في ظل تنافس قوي على الصدارة حيث يسعى الأخضر لإنهاء دور المجموعات بأفضل صورة ممكنة بعد حسم التأهل في الجولة الماضية بينما المغرب يمتلك 4 نقاط.

ويقود المدرب المساعد للمنتخب السعودي التدريبات في ظل تواجد المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد في الولايات المتحدة الأمريكية بحضور قرعة كأس العالم 2026 التي أقيمت قبل يومين في العاصمة الأمريكية واشنطن ومن المنتظر أن يتواجد خلال مباراة المغرب غدا في قطر عقب عودته مباشرة من الولايات المتحدة.

