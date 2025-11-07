مدرب المغرب: أشرف حكيمي سيكون معنا في أمم أفريقيا

18 حجم الخط

أكد وليد الركراكي، المدير الفني لمنتخب المغرب، على تواجد أشرف حكيمي لاعب باريس سان جيرمان، في بطولة أمم أفريقيا 2025، على الرغم من إصابته القوية.

وقال الركراكي في تصريحات صحفية: "سأكون واضحًا في اتصالاتي، سنبذل قصارى جهدنا لضمان لياقة أشرف حكيمي الكاملة ضد جزر القمر، وحتى لو لم يستطع، فسيكون حاضرًا. بالطبع سيكون حاضرًا؛ فهو أفضل لاعبينا وقائدنا".

وأضاف: “إذا كان هناك لاعب واحد يمكنه العودة بسرعة، فهو أشرف حكيمي، لدينا أحد أفضل الأطقم الطبية في العالم، مثل باريس سان جيرمان، ذهب طبيبنا إلى باريس أمس، سيكون أشرف معنا في كأس الأمم الأفريقية، سواء على أرض الملعب أو في غرف الملابس، سيلعب فقط إذا كان لائقًا بنسبة 100٪، يبقى أن نرى ما سيفكر فيه باريس سان جيرمان”.

وتابع: “لدينا علاقة جيدة مع باريس سان جيرمان، توصلنا إلى اتفاق بشأن الألعاب الأولمبية، ومنحناه فترة راحة، إنه مرتبط بعقد مع ناديه، وهم يُحسنون إدارته، مع ذلك، سيظل لباريس سان جيرمان رأي في خوضه المباراة لا شك أن هناك مناقشات ستُجرى مع الاتحاد الملكي المغربي، ومع حكيمي، الذي سيبذل قصارى جهده ليكون حاضرًا، سواءً في الملعب أو على مقاعد البدلاء، وإذا لم يكن متاحًا، فالمغرب لديه بديل له بالفعل”.

