الرعاية الصحية: مجمع الفيروز الطبي بالطور يحصل على درجة الاعتماد القومية GAHAR

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة والمشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل، عن نجاح مجمع الفيروز الطبي بمدينة الطور بمحافظة جنوب سيناء من الحصور على درجة الاعتماد القومية GAHAR، المعترف بها دوليًا من منظمة الاسكوا العالمية (ISQua).

التزام الهيئة بتحقيق نقلة نوعية في جودة الخدمات الطبية

وأوضح الدكتور أحمد السبكي أن اعتماد المجمع – الذي يعد أول مجمع متعدد التخصصات تابع للهيئة يتم اعتماده بالمحافظة – يرفع نسبة منشآت الهيئة المعتمدة وفق معايير GAHAR بدرجاتها المختلفة إلى 22 منشأة طبية بواقع 82% من المنشآت المشغلة بالمحافظة، مؤكدًا أن هذا التطور يعكس التزام الهيئة بتحقيق نقلة نوعية في جودة الخدمات الطبية وتحسين تجربة المتعاملين مع نظام التأمين الصحي الشامل.

وأوضح رئيس هيئة الرعاية الصحية أن الاعتماد يُعد مؤشرًا محوريًا في تعزيز ثقافة الجودة داخل المنشآت الصحية، حيث يسهم في خلق بيئة آمنة لكل من مقدمي ومتلقي الخدمة تحت مظلة منظومة التأمين الصحي الشامل، وتابع: إجمالي الخدمات الطبية والعلاجية التي قدمها المجمع منذ بدء التشغيل ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل خلال عام من تشغيله وحتى الآن تجاوز 300.000 خدمة طبية وعلاجية وفق أعلى معايير الجودة.

ولفت رئيس الهيئة إلى أن المجمع يقدم مختلف الخدمات الطبية تشمل الطوارئ، الجراحات بمختلف تخصصاتها، الرعاية المركزة، العيادات الخارجية، الحضانات، خدمات الأطفال، إضافة إلى خدمات التشخيص المتقدمة بالمعامل والأشعة.

وأضاف الدكتور أحمد السبكي أن منظومة الخدمات داخل المجمع شهدت توسعًا نوعيًا خلال الفترة الماضية، حيث يضم المجمع وحدة الأورام التي بدأ تشغيلها مؤخرًا وفق أحدث المعايير العالمية، وتشمل غرفة Laminar Flow لتحضير العلاج الكيماوي داخل بيئة معقمة وآمنة، بإشراف فريق طبي وصيدلي متخصص، وبتكلفة بلغت نحو 4 ملايين جنيه، وهو ما أسهم في تخفيف أعباء السفر عن المرضى لتلقي العلاج خارج المحافظة.

أول وحدة حكومية متكاملة للتخاطب والتأهيل النفسي والتكامل الحسي

كما يضم المجمع أول وحدة حكومية متكاملة للتخاطب والتأهيل النفسي والتكامل الحسي على مستوى الجمهورية، والتي بدأت العمل مطلع سبتمبر الماضي، وتشمل خدمات التخاطب، التقييم النفسي، العلاج السلوكي، التأهيل الحسي، والإرشاد الأسري، بطاقة تشغيلية تصل إلى نحو 250 جلسة شهريًا، بما يعزز التوسع في خدمات التأهيل داخل المحافظة.

فيما ثمَّن الدكتور أحمد السبكي جهود الفرق الطبية والإدارية بمجمع الفيروز الطبي، وجميع العاملين الذين أسهموا في الوصول إلى درجة الاعتماد، مؤكدًا أن الهيئة مستمرة في دعم مسيرة التميز في تقديم الرعاية الصحية، وضمان استدامة جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

