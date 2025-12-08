خالد عبد الغفار: "النيل للمحاكاة الطبية" مشروع قومي يرتقي بمهارات مقدمي الخدمة الصحية

18 حجم الخط

عقد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، اجتماعًا لاستعراض ومتابعة مستجدات تنفيذ مشروع «النيل»، أول مركز مصري للمحاكاة الطبية والتميز والتعلم، وذلك في إطار استراتيجية الوزارة لتطوير التعليم الطبي والتدريب الإكلينيكي باستخدام أحدث تقنيات المحاكاة العالمية.

نقلة نوعية في تأهيل الكوادر الطبية

وأكد الدكتور خالد عبد الغفار أن المركز سيُشكّل نقلة نوعية في تأهيل الكوادر الطبية، من خلال توفير بيئة تدريبية تحاكي الواقع بدقة عالية، مما يرفع كفاءة مقدمي الخدمة الصحية ويعزز سلامة المرضى.

من جانبه، قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إن الوزير أشاد بالعرض التقديمي والتصميمات المبدئية للمركز، ووصفها بأنها تعكس رؤية عصرية واحترافية عالية، قادرة على إحداث تأثير مباشر وملموس في جودة التعليم الطبي بمصر.

وتضمن الاجتماع استعراضًا شاملًا للأقسام التدريبية المزمع إنشاؤها، ووظائفها، وآلية الربط بينها، بالإضافة إلى طبيعة البرامج التدريبية المقرر تقديمها، مما يعكس تصميمًا متكاملًا يعتمد أحدث ابتكارات المحاكاة الطبية عالميًا.

وزير الصحة يوجه بدمج أحدث تكنولوجيا المحاكاة المتقدمة

ووجّه الوزير بمراجعة جميع التفاصيل الفنية والهندسية وتحديث المؤشرات التنفيذية، مع مراعاة التوسع المستقبلي ودمج أحدث تكنولوجيا المحاكاة المتقدمة، كما كلف بإعداد عرض تفصيلي محدث باللغة العربية يشمل تكلفة تقديرية منفصلة لأعمال الإنشاء والتجهيزات، ووضع خطة تشغيل مستدامة شاملة.

كما طالب الوزير بإعداد تصورين معماريين ووظيفيين مبدئيين للمركز خلال أسبوع واحد، تمهيدًا لعرض المشروع في صورته النهائية على رئيس الجمهورية لبدء التنفيذ الفعلي.

وحضر الاجتماع الدكتور محمد حساني مساعد الوزير لمبادرات الصحة العامة، والدكتور بيتر وجيه مساعد الوزير للشئون العلاجية، والدكتور شريف مصطفى مساعد الوزير للمشروعات القومية، واللواء عمرو عايد مساعد الوزير لتكنولوجيا المعلومات، واللواء رامي غريب مدير مستشفى القوات الجوية، وشارك عبر تقنية الفيديو كونفرانس الدكتور عمرو متولي، مدير مركز إتقان للتميز والتعلم بقطر.

