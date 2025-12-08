الإثنين 08 ديسمبر 2025
الصحة تحذر من منصات وهمية تدعي إصدار تراخيص طبية لمزاولة المهنة

 حذر الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، من انتشار إعلانات على منصات التواصل الاجتماعي تروج لشركات وجهات وهمية تدعي قدرتها على إصدار تراخيص مزاولة المهنة أو الموافقات الصحية اللازمة لإنشاء المستشفيات والعيادات الطبية.

وعود كاذبة باستخراج تراخيص طبية خارج الإطار الرسمي 

 وأوضح عبدالغفار أن الوزارة رصدت خلال الفترة الماضية تزايدا في تلك الإعلانات المضللة، والتي تستغل المواطنين والعاملين بالقطاع الطبي ماليًا، وتقدم وعودًا كاذبة باستخراج تراخيص طبية خارج الإطار الرسمي، مؤكدًا أن هذه الممارسات تقع تحت طائلة القانون.

الجهة الوحيدة المختصة قانونيًا بإصدار تراخيص المنشآت الطبية

وأكد المتحدث الرسمي أن وزارة الصحة والسكان هي الجهة الوحيدة المختصة قانونيًا بإصدار تراخيص المنشآت الطبية، وتراخيص مزاولة المهنة بجميع أنواعها، إضافة إلى التصاريح والموافقات الصحية الرسمية، محذرًا من التعامل مع أي منصات أو مكاتب غير معتمدة.

وأشار عبدالغفار إلى أن الوزارة تتيح خدماتها الرسمية الخاصة بالتراخيص عبر المنظومة الإلكترونية للموافقات الصحية من خلال الرابط الرسمي، إلى جانب تلقي الاستفسارات عبر الخط الساخن 15530.

وشددت الوزارة على أن أي تعامل خارج القنوات الرسمية يعد غير قانوني، وأنها لا تتحمل مسؤولية أي تعاملات تتم مع جهات مجهولة، مؤكدة استمرارها في ملاحقة الصفحات والمكاتب المخالفة قانونيًا لحماية المواطنين ومنع استغلالهم.

