الإثنين 08 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

الصحة العالمية: مقتل 114 شخصا في هجمات على روضة أطفال ومستشفى بالسودان

السودان
السودان
18 حجم الخط

أفادت منظمة الصحة العالمية،  اليوم الاثنين، بأن نحو 114 شخصا، بينهم عشرات الأطفال، لقوا حتفهم في هجمات استهدفت روضة أطفال في السودان، واستمرت حتى أثناء نقل المصابين إلى مستشفى قريب.

هجمات استهدفت روضة أطفال في السودان

تعرضت المرافق الصحية في السودان لهجمات متكررة قرب خطوط الجبهة في الحرب الأهلية   المستمرة منذ عامين ونصف. 

وفقًا لتقارير نشرتها "رويترز"، وقعت مذبحة أيضًا في مدينةخلال أكتوبر.

صرح المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس،  بأن الهجمات الأخيرة بدأت بضربات متكررة على روضة أطفال في ولاية جنوب كردفان.

وأضاف جيبريسوس: "من المقلق أن المسعفين والمستجيبين تعرضوا للهجوم أثناء محاولتهم نقل المصابين من روضة الأطفال إلى المستشفى".

وذكر أن الناجين نُقلوا بعد ذلك إلى مستشفى آخر، وتم توجيه نداءات عاجلة لتقديم الدعم الطبي والتبرع بالدم.

ونددت وزارة الخارجية السودانية بالهجمات، واتهمت قوات الدعم السريع بشنها باستخدام طائرات مسيرة.

أشارت قاعدة بيانات منظمة الصحة العالمية إلى استخدام أسلحة ثقيلة، ما أسفر عن مقتل 114 شخصًا، بينهم 63 طفلًا، وإصابة 35 آخرين.

 معظم الأطفال لقوا حتفهم في الغارة الأولى

وأوضح متحدث باسم منظمة الصحة العالمية أن العدد يشمل الوفيات والإصابات الناجمة عن الهجمات على روضة الأطفال، وأثناء نقل المصابين إلى المستشفى الريفي المجاور، وخلال الهجمات على المنشأة نفسها.

وأضاف المتحدث أن معظم الأطفال لقوا حتفهم في الغارة الأولى، بينما كان الآباء والأمهات والمسعفون من بين من سقطوا لاحقًا.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ادهانوم جيبريسوس الخارجية السودانية الصحة العالمية السودان الحرب الأهلية

مواد متعلقة

الأمم المتحدة: نازحات ولاجئات في ‎السودان يتعرضن للعنف والاغتصاب والاحتجاز

الصحة العالمية: الوضع الصحي في مصر مطمئن ولا توجد فيروسات تنفسية جديدة

الصحة العالمية: كل دول الإقليم تشهد ارتفاعا في نشاط فيروس الإنفلونزا (فيديو)

وزير إعلام دارفور: ميليشيات الدعم السريع تُصعّد العنف وغرب السودان في مرحلة الانهيار

الأكثر قراءة

مواعيد مباريات الجولة الأولى من كأس عاصمة مصر

ترتيب الدوري الألماني بعد الجولة الـ 13

عباقرة ولكن مجهولون، "برهان الدين الزرنوجي" رائد التربية والتعليم

البحوث الفلكية: زلزال قوي يضرب تركيا والمصريون شعروا به

سارة خليفة لـ القاضي: الحبس جابلي اكتئاب عايزة طبيب نفسي

تأجيل محاكمة الجنايني المتهم بالتعدي على تلاميذ المدرسة الدولية بالاسكندرية للغد

بعد سيطرة الدعم السريع عليه، معلومات عن هيجليج أكبر حقل نفطي بالسودان

انقطاع تام للكهرباء في عموم السودان

خدمات

المزيد

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم في السوق المحلي اليوم الإثنين

سعر الدينار الأردني أمام الجنيه في البنوك اليوم الإثنين 8-12-2025

اليوان الصيني يسجل 6.72 جنيه في البنك المركزي اليوم

سعر الريال العماني أمام الجنيه في مصر اليوم الإثنين 8-12-2025

المزيد

انفوجراف

الجزائر والأردن في مجموعة واحدة.. مجموعات العرب في كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الغرق في المنام وعلاقته بتحقيق نجاح والوصول إلى مكانة مرموقة

عباقرة ولكن مجهولون، "برهان الدين الزرنوجي" رائد التربية والتعليم

الإفتاء توضح كيفية معرفة مواضع سجود التلاوة في القرآن الكريم

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads