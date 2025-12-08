الصحة العالمية: مقتل 114 شخصا في هجمات على روضة أطفال ومستشفى بالسودان

18 حجم الخط

أفادت منظمة الصحة العالمية، اليوم الاثنين، بأن نحو 114 شخصا، بينهم عشرات الأطفال، لقوا حتفهم في هجمات استهدفت روضة أطفال في السودان، واستمرت حتى أثناء نقل المصابين إلى مستشفى قريب.

هجمات استهدفت روضة أطفال في السودان

تعرضت المرافق الصحية في السودان لهجمات متكررة قرب خطوط الجبهة في الحرب الأهلية المستمرة منذ عامين ونصف.

وفقًا لتقارير نشرتها "رويترز"، وقعت مذبحة أيضًا في مدينةخلال أكتوبر.

صرح المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، بأن الهجمات الأخيرة بدأت بضربات متكررة على روضة أطفال في ولاية جنوب كردفان.

وأضاف جيبريسوس: "من المقلق أن المسعفين والمستجيبين تعرضوا للهجوم أثناء محاولتهم نقل المصابين من روضة الأطفال إلى المستشفى".

وذكر أن الناجين نُقلوا بعد ذلك إلى مستشفى آخر، وتم توجيه نداءات عاجلة لتقديم الدعم الطبي والتبرع بالدم.

ونددت وزارة الخارجية السودانية بالهجمات، واتهمت قوات الدعم السريع بشنها باستخدام طائرات مسيرة.

أشارت قاعدة بيانات منظمة الصحة العالمية إلى استخدام أسلحة ثقيلة، ما أسفر عن مقتل 114 شخصًا، بينهم 63 طفلًا، وإصابة 35 آخرين.

معظم الأطفال لقوا حتفهم في الغارة الأولى

وأوضح متحدث باسم منظمة الصحة العالمية أن العدد يشمل الوفيات والإصابات الناجمة عن الهجمات على روضة الأطفال، وأثناء نقل المصابين إلى المستشفى الريفي المجاور، وخلال الهجمات على المنشأة نفسها.

وأضاف المتحدث أن معظم الأطفال لقوا حتفهم في الغارة الأولى، بينما كان الآباء والأمهات والمسعفون من بين من سقطوا لاحقًا.

