إصابة 11 شخصا في انقلاب ميكروباص على طريق الإسكندرية الزراعي

شهد طريق القاهرة – الإسكندرية الزراعي أمام مستشفى طوخ اتجاه بنها - القليوبية اليوم الاثنين، حادث انقلاب ميكروباص إصابة 11 شخصا بسبب سوء الأحوال الجوية، جرى نقل المصابين لمستشفى قها وحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.

إصابة 11 شخصا في انقلاب ميكروباص على الزراعي

وتلقت الأجهزة الأمنية القليوبية، إخطارا بوقوع حادث على الطريق الزراعي وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية الأمن لموقع البلاغ، وتم التعامل مع الإصابات وتقديم الإسعافات الأولية اللازمة في موقع الحادث.

وتم نقل جميع المصابين بالحادث إلى مستشفى قها التخصصي لتلقي العلاج اللازم، فيما لم تُسجَّل أي حالات وفاة حتى الآن.

وفي وقت سابق أكد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية أن الالتزام بالقوانين والقواعد التي تضبط أحوال السير والارتفاق بالطرق من الضرورات الدينية والإنسانية، التي تحقق مقصد الشرع الحنيف من توفير أسباب السلامة والأمان، ودفع الضرر بوقوع حوادث تؤدي إلى هلاك الأنفس والأموال والإضرار بالآخرين؛ يقول سيدنا رسول الله ﷺ: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ». [أخرجه ابن ماجه]

اليوم العالمي لضحايا حوادث الطرق

وذكر المركز عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” بمناسبة اليوم العالمي لضحايا حوادث الطرق أنه عن أنس بن مالك، رضي الله عنه، قال: ما خَطَبَنا نبي الله ﷺ إلا قال: «لَا إِيمَانَ لِمَنْ لَا أَمَانَةَ لَهُ.. ». [أخرجه أحمد ]

الأزهر للفتوى: لا يجوز شرعًا مخالفة قوانين وقواعد المرور

وشدد مركز الأزهر للفتوى على أنه لا يجوز شرعًا مخالفة قوانين وقواعد المرور أو التفريط في إجراءات السلامة؛ تحقيقًا لمقاصد الشرع الشريف بحفظ الأنفس والأموال، وحفظًا للنظام العام، وتحقيقًا لشروط السلامة والأمان.

