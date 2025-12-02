الثلاثاء 02 ديسمبر 2025
محافظات

القليوبية تعلن عن حاجتها لـ 27 مهندسًا للعمل بالوحدات

 أعلنت محافظة القليوبية، عن حاجتها للاستعانة بالسركي اليومي (الأجر نظير العمل)، لـ 27 مهندسا للعمل بالوحدات والمراكز والمدن والأحياء، وذلك من الحاصلين على بكالوريوس الهندسة للعمل فى مجال التنظيم (عمارة - مدنى - تخطيط عمراني).

 وذلك وفقا للتخصصات المطلوبة والشروط التالية، وهي: " ألا يزيد السن عن 35 عاما وقت التقديم، والأولوية في الاختيار لأبناء محافظة القليوبية"، أما عن ضوابط الاختيار: أن تكون ضوابط الاختبار حسب أعلى الدرجات في الاختبارات.

تقديم ملف يحتوي على صور من المستندات المطلوبة على أن يتم تقديم الأصل في حالة الاختبار وتكون مطابقة لما تم تقديمه سابقًا، وهي كالتالي: "طلب تقديم، وشهادة المؤهل، وشهادة تأدية الخدمة العسكرية، والكارنية الصادر من نقابة المهندسين ويكون ساري، صورة بطاقة الرقم القومي سارية، وشهادة ميلاد ميكانيه، وصحيفة الحالة الجنائية، وشهادات خبرة (إن وجدت).

يبدأ التقديم من اليوم التالي لنشر الإعلان على البوابة الإلكترونية لمحافظة القليوبية  ولمدة أسبوعين، ويكون التقديم بالإدارة العامة للموارد البشرية بالمحافظة، ولن يلتفت إلى الطلبات المقدمة قبل أو بعد انتهاء موعد الإعلان أو التقديم بالبريد.

