القليوبية تعلن عن حاجتها لـ 27 مهندسًا للعمل بالوحدات

18 حجم الخط

أعلنت محافظة القليوبية، عن حاجتها للاستعانة بالسركي اليومي (الأجر نظير العمل)، لـ 27 مهندسا للعمل بالوحدات والمراكز والمدن والأحياء، وذلك من الحاصلين على بكالوريوس الهندسة للعمل فى مجال التنظيم (عمارة - مدنى - تخطيط عمراني).

القليوبية تعلن عن حاجتها لـ 27 مهندسا للعمل بالوحدات

وذلك وفقا للتخصصات المطلوبة والشروط التالية، وهي: " ألا يزيد السن عن 35 عاما وقت التقديم، والأولوية في الاختيار لأبناء محافظة القليوبية"، أما عن ضوابط الاختيار: أن تكون ضوابط الاختبار حسب أعلى الدرجات في الاختبارات.

تقديم ملف يحتوي على صور من المستندات المطلوبة على أن يتم تقديم الأصل في حالة الاختبار وتكون مطابقة لما تم تقديمه سابقًا، وهي كالتالي: "طلب تقديم، وشهادة المؤهل، وشهادة تأدية الخدمة العسكرية، والكارنية الصادر من نقابة المهندسين ويكون ساري، صورة بطاقة الرقم القومي سارية، وشهادة ميلاد ميكانيه، وصحيفة الحالة الجنائية، وشهادات خبرة (إن وجدت).

يبدأ التقديم من اليوم التالي لنشر الإعلان على البوابة الإلكترونية لمحافظة القليوبية ولمدة أسبوعين، ويكون التقديم بالإدارة العامة للموارد البشرية بالمحافظة، ولن يلتفت إلى الطلبات المقدمة قبل أو بعد انتهاء موعد الإعلان أو التقديم بالبريد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.