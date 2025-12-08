حرب دموية جديدة تبدأ في إثيوبيا، حكومة آبي أحمد تشعل الصراع بإقليم تيجراي

18 حجم الخط

تجدد الصراع في إقليم تيجراي، تلوح في الآفق حاليًا أزمة بين الحكومة الإثيوبية برئاسة آبي أحمد وجبهة تحرير تيجراي، حيث كشف جيش التحرير الشعبي لتيجراي، في بيان نشره عبر صفحته الرسمية لموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، عن تجدد الصراع مرة أخري في إقليم تيجراي من قبل الحكومة الإثيوبية.

جبهة تحرير تيجراي تكشف اختراقات آبي احمد للإقليم

وطالب جيش تحرير تيجراي من المجتمع الدولي الوقوف معه، بسبب اختراق حكومة آبي أحمد لاتفاقية "بريتوريا"، وهي اتفاقية السلام بين الحكومة الإثيوبية وجبهة تحرير تيجراي (TPLF)، والتي تم توقيعها في 2 نوفمبر 2022، لإنهاء الحرب المدمرة في إقليم تيجراي.

وعن تجديد حكومة آبي أحمد الصراع في إقيلم تيجراي، وجهت جبهة تحرير تيجراي بيان، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، استغاثت فيه بالمجتمع الدولي، وطالبته بالتحرك ضد انتهاكات آبي أحمد، وقالت الجبهة في بيانها: "حان الوقت للمجتمع الدولي لإنقاذ اتفاقية بريتوريا من الانهيار"

جيش تحرير تيجراي يكشف انتهاك حكومة آبي احمد لاتفاق السلام، فيتو



وأكدت جبهة تحرير تيجراي، في رسالتها للمجتمع الدولي، أن "الحكومة الإثيوبية أعلنت الإبادة الجماعية العلنية ضد إقليم تيجراي على مدى السنوات الخمس الماضية، ورغم توقيع اتفاق وقف إطلاق نار دائم لوقف الغزو العسكري العلني، لا تزال الحكومة الإثيوبية تُكثّف مشروعها لتدمير وجود شعب تيجراي".

وأوضحت جبهة تيجراي أن "قوات حكومة آبي أحمد المسلحة قامت بالاستيلاء على 40% من أراضي تيجراي، في "انتهاك صارخ لاتفاقية بريتوريا"، في الوقت الذي يموت فيه النازحون والمشردون من المرض والجوع؛ وقد انتقلت حكومة آبي أحمد إلى إعادة الإغلاق والحصار، وإلى حركة إرهابية علنية في المناطق الهادئة نسبيًا".

وأكدت جبهة تيجراي أن " يتحمل شعب تيجراي وجبهة تحرير شعب تيجراي كل الظلم، وينادون بصبر من أجل السلام".

الحكومة الإثيوبية انتهكت اتفاقية بريتوريا

وقالت الجبهة: إن "الحكومة الإثيوبية انتهكت اتفاقية بريتوريا لوقف إطلاق النار في عفر، وأدانت جبهة تحرير شعب تيجراي وشعبها هذا الانتهاك الصارخ، ودعتا المجتمع الدولي إلى العمل لإنقاذ الاتفاق المهدّد بالانهيار".

بيان جيش تحرير التجراي، فيتو



وأكدت الجبهة "أن الحكومة الإثيوبية تجاهلت جميع المناشدات، وواصلت شنّ حملاتٍ شعواء تعتقد أنها ستمكّنها من إنهاء الإبادة الجماعية التي بدأتها"، مضيفة: "وقد فشل المجتمع الدولي في وقف هذا الإجراء من جانب الحكومة الإثيوبية في الوقت المناسب"

وأشارت الجبهة إلى أزمة جديدة وتجدد الصراع في إقليم تيجراي بسبب انتهاكات آبي أحمد، فقالت الجبهة: "يتفاقم خطر انهيار الاتفاق، ويتزايد خطر الدخول في جولة أخرى من الحرب الدموية، وقد حاول النظام، الذي يشن حملة ضد وجود شعب تيجراي، إثارة القضية التي أثارها عدد من أفراد جيش تيجراي هذا الأسبوع عبر وسائل التواصل الاجتماعي".

وحذت جبهة تيجراي من أعمال وصفوها بـ "الإرهابية" تقوم بها حكومة آبي أحمد ضد إقليم تيجراي، فقالت: إن حكومة آبي أحمد "بدأوا أعمالًا إرهابية ضد شعبنا بالتنسيق مع أعضاء جماعة "الخيانة" الوطنية التي نظمتها حكومة إثيوبيا في أديس أبابا وعفر، للوصول إلى أعلى مستويات "بيليكا ليكاكا" التي كان ينشرها عبر جيشه على وسائل التواصل الاجتماعي".

وقالت الجبهة: "إلا أن أفراد جيش تيجراي، وبفضل قدراتهم الاستراتيجية، توصلوا بمهارة إلى اتفاق، وأحبطوا خطة العدو "حكومة آبي أحمد"، لكن الحكومة الإثيوبية وجماعة الخيانة الوطنية واصلتا أعمالهما "الإرهابية" المخطط لها"

أبي أحمد ينفذ أعمال تدميرية في إقليم تيجراي

وأكدت الجبهة أن الأعمال التدميرية التي تقوم بها حكومة آبي أحمد "عمل يائس ينفذونه بعد أن فشلت خطتهم السابقة لتحقيقه من خلال أعمال الشغب والفوضى، من خلال نضال شعبنا الساعي إلى السلام".

وأضافت: "ليس هناك شك في أن شعبنا المقاتل سيحبط هذه الأعمال الإرهابية الجديدة كما كان من قبل. ومع ذلك، فإن هذا العمل يهدد السلام الدائم المنشود في تيجراي وخارجها في إثيوبيا ومنطقتنا، ويجب على الحكومة الإثيوبية الامتناع فورًا عن هذا العمل".



وأكدت الجبهة أن الحكومة الإثيوبية تخلق أزمة جديدة في إقليم تيجراي، فقالت: "يعمل موظف الحكومة في تيجراي على خلق أزمة إنسانية أسوأ من خلال خفض الميزانية المخصصة للتيجراي، بالإضافة إلى عدم دفع رواتبهم. ويمارس ضغوطًا مختلفة لإضعاف حركة المؤسسات العامة والخاصة في تيجراي التي تم إصلاحها بالموارد المتاحة بعد اتفاقية بريتوريا".

معاناة إقليم تيجراى من حكومة أبى أحمد

وكشفت الجبهة عن المعاناة التي سببتها حكومة آبي أحمد في إقليم تيجراي، فقالت "لآن، تم تجميد الحسابات المصرفية لـ ITEM والمؤسسات المالية الأخرى في تيجراي دون أي أساس قانوني. هذه العقوبة جزء من التدمير المتعمد لاقتصاد تيجراي بهدف إلحاق المزيد من الضرر به ومنعه من الانتعاش".

إثيوبيا تنتهك اتفاق بريتوريا للسلام في إقلين تيجراي، فيتو



واستغاثت جبهة تحرير تيجراي بالمجتمع الدولي لوقف حرب دموية تلوح في الأفق، ويقوم بها آبي أحمد، فقالت: "ينبغي للمجتمع الدولي أن يدرك أن اتفاق بريتوريا يتعرض للتهديد من وقت لآخر من قبل الحكومة الإثيوبية، وأن غياب الضغط من المجتمع الدولي، وخاصة الدول المتفاوضة ولجنة الاتحاد الأفريقي، لتنفيذ اتفاق بريتوريا قد خلق بيئة مواتية للحكومة الإثيوبية لانتهاك الاتفاق".

وأختتمت الجبهة بيانها فقالت: "إن رغبة شعب تيجراي وجبهة تحرير شعب تيجراي هي استعادة أراضي تيجراي ذات السيادة، وتحرير شعبنا الذي يعيش تحت نير العدو "الحكومة الإثيوبية"، وعودة شعبنا في المنفى ومخيمات اللاجئين، ومحاسبة مرتكبي الإبادة الجماعية ونقلهم، لذلك، ينبغي للمجتمع الدولي أن يلعب دوره بالضغط اللازم على الحكومة الإثيوبية لخرق هذا الاتفاق".

