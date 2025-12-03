ضبط عاطلين بتهمة سرقة الأشخاص بالإكراه في القليوبية

18 حجم الخط

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، تحت إشراف اللواء أشرف جاب الله مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، ضبط عاطلين لقيامهم بسرقة الأشخاص بالإكراه بدائرة مركز شرطة بنها، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ضبط عاطلين لقيامهم بسرقة الأشخاص بالإكراه القليوبية

وردت معلومات إلي اللواء محمد السيد مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية، واللواء وائل متولي رئيس مباحث القليوبية، من المقدم أحمد ربيع رئيس مباحث مركز شرطة بنها، بقيام عاطلين بسرقة الأشخاص بالإكراه باستخدام سيارة سوزوكي بطريق ق رية شبلنجة وقرية ميت السباع دائرة المركز.

وعقب تقنين الإجراءات بقيادة الرائد محمد صلاح والنقيب عمرو طاحون والنقيب محمد رمضان معاوني رئيس المباحث تم ضبط المتهمين وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق وأمرت بحبس المتهمين 4 أيام علي ذمة التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.