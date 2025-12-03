الأربعاء 03 ديسمبر 2025
ضبط عاطلين بتهمة سرقة الأشخاص بالإكراه في القليوبية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، تحت إشراف اللواء أشرف جاب الله مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، ضبط عاطلين لقيامهم بسرقة الأشخاص بالإكراه بدائرة مركز شرطة بنها، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

صحة القليوبية: مبادرة "عيون أطفالنا مستقبلنا" ترصد مشكلات إبصار لدى 17 ألف طالب

تجهيز عروسة وبناء منزل لسيدة.. أبرز مطالب المواطنين في لقاء محافظ القليوبية

ضبط عاطلين لقيامهم بسرقة الأشخاص بالإكراه القليوبية

وردت معلومات إلي اللواء محمد السيد مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية، واللواء وائل متولي رئيس مباحث القليوبية، من المقدم أحمد ربيع رئيس مباحث مركز شرطة بنها، بقيام عاطلين بسرقة الأشخاص بالإكراه باستخدام سيارة سوزوكي بطريق ق رية شبلنجة وقرية ميت السباع دائرة المركز.

وعقب تقنين الإجراءات بقيادة الرائد محمد صلاح والنقيب عمرو طاحون والنقيب محمد رمضان معاوني رئيس المباحث تم ضبط المتهمين وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق وأمرت بحبس المتهمين 4 أيام علي ذمة التحقيقات.

