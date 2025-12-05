الجمعة 05 ديسمبر 2025
اقتصاد

تعرف على الحد الأقصى للرصيد والشراء من بطاقة ميزة في البنك الزراعي

البنك الزراعي
البنك الزراعي
يبحث العديد من عملاء البنك الزراعي عن الحد الأقصى للرصيد وكذلك للشراء عبر بطاقات ميزة في فروع البنك.

وأوضح مسئولو بنك الزراعي المصري عن تفاصيل تلك الحدود حيث إن الحد الأقصى للرصيد 20 ألف جنيه والحد الأقصى للشراء 15 ألف جنيه في بطاقات ميزة.

وتشمل قائمة الخدمات والمزايا التي يتم تقديمها لعملاء البنك الزراعي عبر بطاقات ميزة ما يلي:

سهولة الإيداع من خلال ماكينات الصراف الآلي ATM.

سحب نقدى من ماكينات الـ POS داخل فروع البنك الزراعي المصري.

لا تتطلب فتح حساب بنكي.

مدة صلاحية البطاقة 3 سنوات.

تصدر البطاقة مجانًا وبدون مصاريف سنوية.

إمكانية استخدامها بواسطة ماكينات الـ POS بجميع الوزارات والجهات الحكومية.

تنفيذ كافة المعاملات عبر المواقع الإلكترونية للحكومة الإلكترونية.

المستندات المطلوبة

بطاقة الرقم القومي

تفعيل بطاقة  ميزة الزراعي من خلال ماكينات الـ POS بفروع البنك.

ومن جانب آخر حدد البنك الزراعي تفاصيل خدمات تمويل الأنشطة الصناعية بالمصانع للعملاء.

وتشمل القائمة تمويل شراء خطوط الإنتاج والخامات اللازمة للتشغيل الخاصة بعملية التصنيع والإنتاج.

مستندات تمويل الأنشطة الصناعية 

وفيما يخص المستندات المطلوبة لمشروع تمويل الأنشطة الصناعية بالمصانع للعملاء في البنك الزراعي ما يلي:

أخر ثلاث قوائم مالية للشركة عن الثلاث سنوات الأخيرة.

دراسة جدوي للمشروع.

مستخرج حديث من السجل التجاري.

البطاقة الضريبية

شهادة معتمدة من المحاسب القانوني بموقف الشركة الضريبي والتأميني. تراخيص مزاولة النشاط.

أصول مستندات الملكية الخاصة بالآلات والأراضى والمباني

بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر

