وكيل الأزهر يستقبل رئيس جمعية المدارس الإسلامية بجنوب إفريقيا لبحث التعاون المشترك

استقبل أ. د. محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، اليوم الأربعاء، الشيخ أحمد يوسف لوكهات، رئيس جمعية المدارس الإسلامية بجنوب إفريقيا، بحضور الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، والدكتور أسامة الحديدي، مدير المركز العالمي للفتوى الإلكترونية؛ لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في المجالين الدعوي والتعليمي بين الأزهر الشريف والمؤسسات الإسلامية في جنوب إفريقيا.

الضويني يؤكد حرص الأزهر الشريف على دعم المؤسسات التعليمية والدعوية في جنوب إفريقيا

وأكَّد الدكتور الضويني خلال اللقاء حرص الأزهر الشريف على دعم المؤسسات التعليمية والدعوية في جنوب إفريقيا، مشيرًا إلى أنَّ الأزهر يوفد بعثة علميَّة مكوَّنة من ستة علماء لنشر الفكر الوسطي وتعليم أبناء المسلمين هناك، إلى جانب المنح الدراسية المقدمة للطلاب الدارسين بالأزهر من جنوب إفريقيا.

تعزيز التعاون بين مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية ونظيره من الهيئات الإفتائيَّة بجنوب إفريقيا

وأضاف أنَّ هناك أربعة معاهد تعليميَّة في جنوب إفريقيا تخضع لإشراف الأزهر الشريف، ويتم متابعتها بصفة دورية لضمان جودة العملية التعليمية، مؤكدًا استعداد الأزهر لتقديم المزيد من الدعم والمساندة، والعمل على تعزيز التعاون بين مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية ونظيره من الهيئات الإفتائيَّة بجنوب إفريقيا بما يُسهم في إعداد جيل واعٍ وقادر على خدمة مجتمعه.

من جانبه عبَّر الشيخ أحمد يوسف لوكهات عن بالغ شكره وتقديره لفضيلة الإمام الأكبر أ. د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وللمؤسَّسة الأزهرية على جهودها الكبيرة في دعم التعليم الإسلامي في جنوب إفريقيا، مشيرًا إلى الأثر البالغ للبعثات العلمية الأزهرية التي تعمل على تعليم أبناء المجتمع الجنوب إفريقي ونشر قيم الوسطية والاعتدال.

وأشار رئيس جمعية المدارس الإسلامية إلى أنَّ المعاهد التابعة للجمعية تحتفل هذا العام بمرور خمسةٍ وعشرينَ عامًا على تأسيسها، مؤكِّدًا أن الإشراف العلمي والدعم المستمر من الأزهر الشريف كانا ركيزةً أساسيةً في مسيرة نجاح هذه المعاهد وتطورها.

