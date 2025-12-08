الإثنين 08 ديسمبر 2025
جامعة الفيوم تطلق البرنامج التدريبي "القيادة الإدارية المتقدمة" لمديري العموم والكليات

البرنامج التدريبي
البرنامج التدريبي "القيادة الإدارية المتقدمة"
 شهد الدكتور عاصم العيسوي نائب رئيس جامعة الفيوم لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، انطلاق فعاليات البرنامج التدريبي للقيادات الإدارية المتقدمة، الذي نظمته الإدارة العامة للموارد البشرية،  اليوم الإثنين، بقاعة المؤتمرات بمعهد البحوث والدراسات الاستراتيجية لدول حوض النيل.

هدف محوري ضمن استراتيجية الجامعة 

 وأكد نائب رئيس جامعة الفيوم، أن الاستثمار في تطوير مهارات الجهاز الإداري يأتي كأحد الأهداف المحورية في الخطة الاستراتيجية للجامعة، والبرنامج يمثل خطوة عملية لتعزيز الكفاءة المؤسسية وتشجيع النماذج الإدارية الفاعلة. كما أعرب عن أمله في أن تسهم الدورات التدريبية في تحسين بيئات العمل بمختلف الكليات، خاصة مع التوسع المرتقب في تدريب الكوادر الشابة لإعداد جيل جديد من القيادات الإدارية.

 

بداية سلسلة من التدريبات

وقال أمين عام جامعة الفيوم أحمد رشاد، إن البرنامج يعد البداية لسلسلة من الدورات التدريبية التي ستشمل جميع قطاعات الجامعة، حيث قامت الإدارة العامة للموارد البشرية بإعداد محتوى تدريبي متخصص لكل إدارة، يشمل، الكادر العام والخاص، الموازنة والحسابات، المعاشات، الصناديق الخاصة، المشتريات والمخازن، الاستحقاقات، وذلك بهدف إكساب المتدربين مهارات إدارية متقدمة تعزز التخطيط الفعال وتحسن بيئة العمل وترفع كفاءة الجهاز الإداري والفني بالكليات.

نشر ثقافة التعامل مع الأوبئة، ندوة بكلية الآثار جامعة الفيوم

جامعة الفيوم تنظم ندوة لتوعية الشباب ضمن البرنامج القومي كيان

وقال أمين جامعة الفيوم المساعد عمرو ماضي إن الجهود المبذولة من قبل الإدارة العامة للموارد البشرية في إعداد وتنفيذ هذه البرامج التدريبية له دور في تعزيز مهارات العمل الجماعي وتهيئة بيئة عمل محفزة على الإبداع والإنتاجية، يمثلان ركيزة أساسية لتحقيق التميز المؤسسي، بما يخدم الأهداف الأكاديمية والإدارية لجامعة الفيوم.

 

