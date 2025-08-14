الخميس 14 أغسطس 2025
محافظ الفيوم يسلم شهادات اجتياز برنامج "المرأة تقود في المحافظات"

جانب من المشاركات،
جانب من المشاركات، فيتو

سلم الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، شهادات اجتياز البرنامج التدريبي "المرأة تقود في المحافظات المصرية"، في دورته الثالثة، الذي نظمته الأكاديمية الوطنية للتدريب ""NTA، بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال الفترة من 27 يوليو الماضي حتى 14 أغسطس الجاري  بهدف تمكين وتأهيل المرأة على المهام القيادية للمشاركة في البناء ودفع عجلة التنمية، بحضور الدكتور محمد التوني نائب محافظ الفيوم.

10 سنوات غيرت مهام المرأة المجتمعية

وقال محافظ الفيوم: إن المرأة المصرية خلال الـ 10 سنوات الأخيرة استطاعت أن تقتحم العمل الإداري والقيادي وأثبتت قدرتها على القيادة بمختلف المواقع الإدارية والقيادية، في ظل الجمهورية الجديدة، والدولة في شكلها الجديد، تعمل من خلال الجهود التشاركية بين مختلف الجهات.

 

رفع كفاءة السيدات

وأوضح محافظ الفيوم، أن برنامج "المرأة تقود في المحافظات المصرية" يهدف إلى تنمية القدرات والتأهيل ورفع كفاءة السيدات المتدربات،  من خلال التدريب على المهارات المختلفة ومنها، المهارات القيادية والإدارية، وريادة الأعمال، والاتصال والتواصل، وإدارة المشروعات، وبناء الدولة، وتكنولوجيا المعلومات، والتسويق والمالية، والحوكمة والتحول الرقمي، والتوعية بأهداف التنمية المستدامة، مما يسهم في صقل مهارات السيدات المتدربات على المستويين الشخصي والمهني.

 

قصور الثقافة تطلق ملتقى الفيوم للرسوم المتحركة اليوم

إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم بالفيوم

يذكر أن البرنامج استهدف 46 سيدة من مختلف القطاعات بالفيوم، من سن 25 عامًا حتى 50 عامًا، لتشمل شريحة واسعة من النساء المصريات الراغبات في تطوير مهاراتهن وقدراتهن المهنية اللازمة للمهام القيادية.

