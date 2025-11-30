خدمة اجتماعية الفيوم تنظم معرضا خيريا لطلابها بأسعار رمزية

18 حجم الخط

قال الدكتور ياسر مجدي حتاته رئيس جامعة الفيوم، إن كلية الخدمة الاجتماعية، نظمتالمعرض الخيري اليوم الأحد بمقر بالكلية، لخدمة طلابها من كل الفئات، ويبيع المنتجات بأسعار رمزية.

محتويات المعرض الخيري

واضاف رئيس جامعة الفيوم أن المعرض الذي يستمر على مدار ثلاثة أيام حتى يوم الثلاثاء المقبل، يتضمن مجموعة مميزة من المنتجات شملت معارض للملابس والأحذية والإكسسوارات المتنوعة والعطور، بالإضافة إلى العديد من السلع الأخرى التي تلبي احتياجات الطلاب بأسعار مخفضة.

جامعة الفيوم ضمن أفضل 500 جامعة عالمية بتصنيف التايمز للتخصصات البينية

يذكر أن جامعة الفيوم حافظت على ترتيبها بتصنيف التايمز للتخصصات البينية لعام 2026، وجاءت بالفئة 301-350 على المستوى العالمى، ضمن 911 جامعة يمثلون 94 دولة مختلفة، كما حصلت على المركز الثالث عشر بين الجامعات المصرية.

ويعتمد تصنيف التايمز للعلوم البينية على ثلاثة معايير رئيسية لتقييم الجامعات، وهى المدخلات بنسبة 19% من الاقييم، وتتمثل فى حجم تمويل الأبحاث البينية، العملية بنسبة 16% وتتمثل فى البنية التحتية والدعم المقدم لتطوير البحوث البينية، والمخرجات بنسبة 65% وتتمثل فى عدد الأبحاث البينية وجودتها والسمعة البحثية.

