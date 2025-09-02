برنامج تدريبي لمعلمي التعليم الفني بالفيوم لتنمية مهارات الريادة والابتكار

أكد الدكتور خالد خلف قبيصي وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، أن المديرية نظمت تدريبا لمعلمى التعليم الفني والمهني على التوجيه والإرشاد المهني، والابتكار وريادة الأعمال، بهدف تنمية مهاراتهم لدعم الطلاب لتحديد مستقبلهم المهني.

محاور البرنامج التدريبي

واضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، أن البرنامج التدريبي شمل، محور إدراك الذات (التعرف على نقاط القوة والضعف، الدوافع والقدرات)، وإدراك الفرص (التعرف على واقع سوق العمل من خلال محاكاة عمل ولقاءات مع أصحاب مهن)، إدارة الانتقال إلى سوق العمل (إعداد السيرة الذاتية، تدريبات على المقابلات الشخصية).

كما يسعي البرنامج التدريبي إلى حث المعلمين علي غرس روح الريادة وتحفيز الابتكار لدى الطلاب، من خلال التعريف بالمفاهيم الأساسية للريادة، وتوليد الأفكار، وبناء خطة تسويق، والتفكير التصميمي، والتعرف علي القوائم المالية، ومهارات إدارة الموارد البشرية والإنتاج، من خلال دراسة حالات حقيقية، وتنفيذ مشروع متكامل لكل مجموعة تدريبية.

