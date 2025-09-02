الثلاثاء 02 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

التعليم العالي تصدر قرارا بتعيين مدير الإدارة العامة للرعاية الطبية بجامعة الفيوم

مدير الإدارة العامة
مدير الإدارة العامة للرعاية الطبية بجامعة الفيوم

أصدر الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، القرار الوزاري رقم 1806 بتعيين الدكتورة عبير محمد معوض عبد المقصود الصيفي في وظيفة مدير عام الإدارة العامة للشؤون الطبية بجامعة الفيوم.

تدشين مركز القيادات الطلابية

من ناحية أخرى، دشن الدكتور ياسر مجدي حتاتة رئيس جامعة الفيوم، مركز القيادات الطلابية بالجامعة في احتفال نظمته الإدارة العامة لرعاية الشباب، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة

بناء القائد الناجح

وقال الدكتور شريف العطار نائب رئيس جامعة الفيوم، أن  المركز سيساهم في بناء القائد الناجح، الذي لا بد أن يكون ذا شخصية فعّالة تتميز بالتخطيط والنظام، بالإضافة إلى الدور الهام الذي سيقوم به المركز في تطوير القدرات الشخصية وتنميتها إلى الأفضل، موجهًا الشباب إلى أهمية صقل وتطوير مهاراتهم الذاتية، وخاصة أن 60% تقريبًا من تعداد الشعب المصري هم من فئة الشباب الذين يجب أن يكونوا قادرين على قيادة الوطن.

 

ارتفاع أسعار الفراخ البيضاء واستقرار البلدي اليوم الإثنين 1-9-2025 في الفيوم

علاج وفحص 1327 رأس ماشية خلال قافلة جامعة الفيوم البيطرية بقرية سنوفر

فيما قال الدكتور أحمد حسني عميد كلية الخدمة الاجتماعية، أن مركز القيادات الطلابية يهدف إلى خدمة وبناء قيادات المستقبل، والذي يعد مركزًا مصغرًا من الأكاديمية الوطنية للتدريب، ويساهم في بناء شخصية طلاب جامعة الفيوم بما يمتازون به من سمات القيادة والمسؤولية، ودعا الطلاب والطالبات إلى أهمية الشعور بالفخر للانتماء لجامعتهم، وإلى أهمية التسلح بالمهارات اللازمة لسوق العمل، مما يساهم في تنمية الوطن.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفيوم الإدارة العامة لرعاية الشباب الخدمة الاجتماعية الطلاب والطالبات رئيس جامعة الفيوم طلاب جامعة كلية الخدمة الاجتماعية قيادات المستقبل مدير عام الادارة العامة نائب رئيس جامعة الفيوم وزير التعليم العالي والبحث العلمي

مواد متعلقة

توقعات الأبراج اليوم الخميس 9 يناير 2025، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

توقعات الأبراج اليوم الجمعة 3 يناير 2025، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

معلومات الوزراء: توقعات لنمو الاقتصاد المصري بمعدلات تصل إلى 4.5 % خلال 2025.. ارتفاع الناتج المحلي بالأسعار الجارية خلال العام الجديد.. وزيادة ملحوظة للاستثمارات وتحويلات العاملين بالخارج

توقعات الأبراج اليوم الأربعاء 1 يناير 2025، اعرف حظك عاطفيًّا ومهنيًّا وصحيًّا

9 مشروعات عملاقة و144% نمو في الإيرادات.. إنجازات وزارة الإنتاج الحربي تتجاوز التوقعات في 2024

توقعات الأبراج اليوم الجمعة 27 ديسمبر 2024، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

توقعات الأبراج اليوم الأربعاء 25 ديسمبر 2024، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

بالأسعار والأماكن، تفاصيل حجز شقق جنة بالمدن الجديدة

الأكثر قراءة

غموض حول طائرة لندن المتجهة لشرم الشيخ يثير الرعب، والنشطاء يتخوفون من وباء يحمله الركاب (فيديو)

بالأسماء، المرشحون لمنصب مدير الكرة بالأهلي

قرار صادم من المسلماني يثير غضب قيادات ماسبيرو

معاكسة فتاة تشعل مشاجرة دامية بالأسلحة البيضاء في سيدي جابر

أيهما أفضل: القيام بعمرة التطوع أم الإنفاق على الفقراء والمحتاجين؟

لف وارجع تاني، الخطيب يستقر على عودة منصب مدير الكرة في الأهلي

خبير يكشف تفاصيل جديدة فى كلمة وزير المالية أثناء اجتماع مجموعة العشرين بالقاهرة

كارثة إنسانية غير مسبوقة في السودان، اختفاء قرية كاملة ودفن سكانها تحت التراب يثير الرعب

خدمات

المزيد

أسعار كرتونة البيض اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن

سعر الأرز في السوق اليوم الثلاثاء

سعر كيلو السكر اليوم الثلاثاء 2 سبتمبر 2025 بالأسواق

آخر تطورات سعر الألومنيوم

المزيد

انفوجراف

الشروط المطلوبة للتقديم لوظائف معلم مادة القرآن الكريم بالأزهر الشريف 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أيهما أفضل: القيام بعمرة التطوع أم الإنفاق على الفقراء والمحتاجين؟

وُلِد الهُدى (الحلقة العاشرة)، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين

هل كتابة وائل الإبراشي ممتلكات لابنته حلال؟ عالم أزهري يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads