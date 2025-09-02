التعليم العالي تصدر قرارا بتعيين مدير الإدارة العامة للرعاية الطبية بجامعة الفيوم

أصدر الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، القرار الوزاري رقم 1806 بتعيين الدكتورة عبير محمد معوض عبد المقصود الصيفي في وظيفة مدير عام الإدارة العامة للشؤون الطبية بجامعة الفيوم.

تدشين مركز القيادات الطلابية

من ناحية أخرى، دشن الدكتور ياسر مجدي حتاتة رئيس جامعة الفيوم، مركز القيادات الطلابية بالجامعة في احتفال نظمته الإدارة العامة لرعاية الشباب، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة

بناء القائد الناجح

وقال الدكتور شريف العطار نائب رئيس جامعة الفيوم، أن المركز سيساهم في بناء القائد الناجح، الذي لا بد أن يكون ذا شخصية فعّالة تتميز بالتخطيط والنظام، بالإضافة إلى الدور الهام الذي سيقوم به المركز في تطوير القدرات الشخصية وتنميتها إلى الأفضل، موجهًا الشباب إلى أهمية صقل وتطوير مهاراتهم الذاتية، وخاصة أن 60% تقريبًا من تعداد الشعب المصري هم من فئة الشباب الذين يجب أن يكونوا قادرين على قيادة الوطن.

فيما قال الدكتور أحمد حسني عميد كلية الخدمة الاجتماعية، أن مركز القيادات الطلابية يهدف إلى خدمة وبناء قيادات المستقبل، والذي يعد مركزًا مصغرًا من الأكاديمية الوطنية للتدريب، ويساهم في بناء شخصية طلاب جامعة الفيوم بما يمتازون به من سمات القيادة والمسؤولية، ودعا الطلاب والطالبات إلى أهمية الشعور بالفخر للانتماء لجامعتهم، وإلى أهمية التسلح بالمهارات اللازمة لسوق العمل، مما يساهم في تنمية الوطن.

