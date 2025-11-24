جامعة الفيوم تنظم ندوة لتوعية الشباب ضمن البرنامج القومي كيان

18 حجم الخط

نظمت كلية التربية للطفولة المبكرة بجامعة الفيوم، ندوة ضمن فعاليات البرنامج القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية "مودة"، تهدف إلى رفع الوعي بين الشباب، ودعمهم بالمعارف والمهارات الحياتية اللازمة لتكوين الأسرة في إطار من التفاهم والحوار البنّاء، بما يسهم في إعداد جيل قادر على تحمل المسؤولية مستقبلًا.

توعية الشباب المقبل على الزواج من الجنسين

وقال الدكتور وائل طوبار منسق عام الأنشطة الطلابية بجامعة الفيوم، إن الندوة تهدف إلى تأهيل الشباب المصري المقبل على الزواج من الجنسين، وإعدادهم لبدء حياة زوجية ناجحة، والبرنامج يعنى بالتأهيل النفسي والاجتماعي والشرعي لكلا الطرفين، بهدف بناء شراكة تقوم على الحب والاحترام والمسؤولية.

و شدد على أهمية التوعية بالشروط الواجب توافرها لبدء أولى خطوات الحياة الزوجية، وتثقيف الشباب المقبلين على الزواج من خلال عرض نماذج ناجحة من الحياة العملية والأسرية.

واستعرض منسق عام الأنشطة الطلابية بجامعة الفيوم، معايير اختيار شريك الحياة، مرورًا بأسس التواصل والتفاهم بين الزوجين، والتعرف على احتياجات كل طرف، داعيًا إلى تصحيح بعض المفاهيم والأفكار الاجتماعية المغلوطة المتعلقة بالزواج.

