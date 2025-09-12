اختتام فعاليات الدفعة الثالثة من برنامج "المرأة تقود" بأسيوط

أناب اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، نائبه الدكتور مينا عماد، لحضور فعاليات ختام أعمال الدفعة الثالثة من برنامج "المرأة تقود في المحافظات المصرية"، الذي تنفذه الأكاديمية الوطنية للتدريب بالمحافظة، في إطار توجهات الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي نحو تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في مواقع القيادة، بما يواكب رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة.

حضر الفعاليات الدكتور أحمد جمال، مدير البرنامج التدريبي بالأكاديمية الوطنية للتدريب بأسيوط ومنسق البرنامج بالمحافظة.

مبادرة “مدرسة المرأة للتأهيل للقيادة”

وأوضح محافظ أسيوط أن البرنامج التدريبي نفذ خلال الفترة من 24 أغسطس حتى 11 سبتمبر 2025، واستفادت منه نخبة من السيدات من مختلف القطاعات، بهدف صقل وتنمية مهاراتهن القيادية والإدارية، وتمكينهن من المشاركة الفاعلة في صناعة القرار وتعزيز التنمية المجتمعية، وذلك في إطار مبادرة “مدرسة المرأة للتأهيل للقيادة”.

وأشار محافظ أسيوط إلى أهمية التدريب المستمر ورفع القدرات لمواكبة متطلبات العصر، والتعرف على أسس الإدارة الحديثة ومهارات القيادة الناجحة، مؤكدًا أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي تولي اهتمامًا كبيرًا بتمكين المرأة وإعدادها لتولي مواقع مؤثرة في منظومة العمل الوطني، دعمًا لمسيرة التنمية الحقيقية على أرض الواقع.

كما وجه محافظ أسيوط الشكر إلى الدكتورة سلافة جويلي المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، والدكتور طاهر نصر نائب المدير التنفيذي، على دعمهم لتنفيذ البرنامج بمحافظة أسيوط، مؤكدًا أن هذه الجهود تسهم في تطوير قدرات السيدات والعاملين بمختلف المجالات، وتأهيلهم للمناصب القيادية.

تسليم شهادات إتمام البرنامج التدريبي للمتدربات

وفي ختام اللقاء، سلم نائب محافظ أسيوط شهادات إتمام البرنامج التدريبي للمتدربات، مؤكدًا أن المحافظة بقيادة اللواء هشام أبو النصر تضع على عاتقها تمكين الشباب والمرأة وصقل مهاراتهم بالتعاون مع مختلف الجهات، باعتبارهم ثروة بشرية واستثمارًا حقيقيًا.

وأشاد بالدور الرائد للأكاديمية الوطنية للتدريب والبرامج المتميزة التي تقدمها في إعداد وتأهيل الكوادر الشابة، معربًا عن اعتزازه بالانتماء إليها كونه أحد خريجي البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة، الأمر الذي يجعله أكثر انحيازًا ودعمًا لرسالتها في بناء جيل قادر على القيادة وصناعة مستقبل أفضل.

فيما عبرت المتدربات المشاركات عن سعادتهن بالمشاركة في البرنامج، والتقطن الصور التذكارية، متمنيات استمرار مثل هذه المبادرات المثمرة.

