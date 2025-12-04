الزمالك ينهي تجديد ملعب الناشئين 2، واستعدادات مكثفة لافتتاح ملعب 1 قريبًا

18 حجم الخط

أنهى مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب أعمال الإحلال والتجديد الخاصة بملعب “2” داخل مجمع ملاعب الناشئين لكرة القدم بمقر النادي.

ويأتي هذا التطوير ضمن خطة شاملة لتحديث البنية التحتية ورفع جودة منشآت قطاع الناشئين، بما يساهم في توفير بيئة تدريبية على أعلى مستوى للاعبين الصغار.

وأصبح ملعب “2” جاهزًا بشكل كامل لاستقبال تدريبات ومباريات فرق الناشئين بعد الانتهاء من تجهيزه بالشكل الأمثل، وتسليمه رسميًا لإدارة قطاعات كرة القدم برئاسة بدر حامد.

ويهدف النادي من خلال هذه الخطوة إلى دعم منظومة التطوير التي تشمل اللاعبين، المدربين، والملاعب، لضمان استمرار النجاح في مسابقات الناشئين.

اقتراب الانتهاء من ملعب 1 ضمن خطة التطوير

ومن المقرر أن تنتهي أعمال الإحلال والتجديد الخاصة بملعب “1” خلال الأيام المقبلة، ضمن الخطة الموضوعة لتطوير مجمع ملاعب الناشئين بشكل كامل.

ويستهدف الزمالك من هذه العملية توفير أفضل الإمكانيات لفرق الناشئين والمدرسة الأساسية “البراعم” والأكاديمية الخاصة، بما يعزز جودة التدريب ونتائج الفرق في مختلف المراحل السنية.

ملعب 2 يستضيف أولى المباريات بعد التطوير

وفي سياق متصل، يستقبل ملعب “2” اليوم الخميس أولى المباريات بعد التطوير، حيث يستضيف مواجهة فريق الزمالك مواليد 2011 أمام طلائع الجيش، في إطار الجولة الثالثة عشرة من بطولة الجمهورية.

وتشكل هذه المباراة بداية فعلية لعودة النشاط على أرض الملعب بعد تجديده.

