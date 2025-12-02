فيريرا يرد: إجراءات قانونية ضد تصريحات ميدو، والمدرب يوضح الحقيقة كاملة

18 حجم الخط

أصدر المدير الفني السابق للزمالك يانيك فيريرا بيانًا رسميًا عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي، ردّ فيه على التصريحات التي نُسبت للإعلامي أحمد حسام ميدو، والتي اعتبرها المدرب اتهامات باطلة وغير مبنية على أي أساس.

وأكد فيريرا أن ما تم تداوله خلال الساعات الماضية تضمن معلومات غير صحيحة، مشيرًا إلى أنه فوجئ بتوجيه اتهامات تمس سمعته المهنية دون سند واضح.

وأوضح المدرب في بيانه أنه قرر اللجوء إلى المستشار القانوني الخاص به من أجل التعامل مع الموقف بالشكل المناسب، خاصة في ظل وجود إجراءات قانونية قائمة بالفعل تتطلب دراسة دقيقة قبل إصدار أي تعليق إضافي.

وشدد على أن أي تصريحات قادمة ستكون مبنية على نصائح قانونية لضمان الرد وفق الأطر الرسمية والقانونية.

وأكد فيريرا أنه سيتخذ كل الإجراءات اللازمة للحفاظ على اسمه ومشواره التدريبي، وأنه لن يقف صامتًا أمام ما سماه “ادعاءات لا أساس لها من الصحة”، مشددًا على أن الخطوات القادمة ستشمل تحركًا قانونيًا مباشرًا تجاه ما وصفه بالتصريحات المسيئة.

واختتم بيانه بالتأكيد على احترامه للإعلام والجماهير، لكنه لن يسمح بتشويه سمعته أو المساس به دون وجه حق، مؤكدًا أن الحقائق ستظهر كاملة خلال الفترة المقبلة.

