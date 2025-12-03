الأربعاء 03 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

لاعب الزمالك السابق يحسم الجدل بشأن مفاوضات الأهلي لضمه

حسن أبو المعاطي
حسن أبو المعاطي
18 حجم الخط

حسم حسن أبو المعاطي، الظهير الأيسر لنادي ريو آفي البرتغالي لاعب الزمالك السابق، الجدل المثار خلال الساعات الماضية بشأن مفاوضات من النادي الأهلي لضمه خلال فترة الانتقالات المقبلة، مؤكدًا أن كل ما يتم تداوله  لا أساس له من الصحة.

وقال أبو المعاطي في تصريحات خاصة، إنه لم يتلقَّ أي اتصال أو عرض رسمي من الأهلي، كما لم يبلغه وكيل أعماله بوجود مفاوضات سواء مباشرة أو غير مباشرة، مشددًا على أن تركيزه الكامل منصب في الوقت الحالي على مشواره الاحترافي داخل الدوري البرتغالي.

وأضاف اللاعب أنه سعيد بالتطور الكبير الذي يعيشه مع ريو آفي، وأن مشاركته المستمرة مع الفريق تساعده على اكتساب خبرات أوروبية مهمة، مؤكدًا أنه ما زال مرتبطًا بعقد رسمي مع ناديه ويحترم تمامًا رغبة الإدارة والجهاز الفني في استمراره خلال المرحلة المقبلة.

وأشار أبو المعاطي إلى أن الحديث المتكرر عن عودته إلى الدوري المصري أمر طبيعي في ظل تألقه الحالي، لكنه شدد على أن أي خطوة مستقبلية ستكون عبر الطرق الرسمية فقط، وبما يخدم مشروعه الاحترافي.

واختتم اللاعب تصريحاته مؤكدًا أنه يضع كامل تركيزه على تقديم أفضل ما لديه في الملاعب البرتغالية، وأنه سيعلن عن أي تطورات تخص مستقبله في الوقت المناسب وبعد اتخاذ القرار النهائي.

الملاعب النادي الأهلي نادي الاهلي لاعب الزمالك السابق لاعب الزمالك فترة الانتقالات لنادي الاهلي

