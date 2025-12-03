لاعب الزمالك السابق يحسم الجدل بشأن مفاوضات الأهلي لضمه

18 حجم الخط

حسم حسن أبو المعاطي، الظهير الأيسر لنادي ريو آفي البرتغالي لاعب الزمالك السابق، الجدل المثار خلال الساعات الماضية بشأن مفاوضات من النادي الأهلي لضمه خلال فترة الانتقالات المقبلة، مؤكدًا أن كل ما يتم تداوله لا أساس له من الصحة.

وقال أبو المعاطي في تصريحات خاصة، إنه لم يتلقَّ أي اتصال أو عرض رسمي من الأهلي، كما لم يبلغه وكيل أعماله بوجود مفاوضات سواء مباشرة أو غير مباشرة، مشددًا على أن تركيزه الكامل منصب في الوقت الحالي على مشواره الاحترافي داخل الدوري البرتغالي.

وأضاف اللاعب أنه سعيد بالتطور الكبير الذي يعيشه مع ريو آفي، وأن مشاركته المستمرة مع الفريق تساعده على اكتساب خبرات أوروبية مهمة، مؤكدًا أنه ما زال مرتبطًا بعقد رسمي مع ناديه ويحترم تمامًا رغبة الإدارة والجهاز الفني في استمراره خلال المرحلة المقبلة.

وأشار أبو المعاطي إلى أن الحديث المتكرر عن عودته إلى الدوري المصري أمر طبيعي في ظل تألقه الحالي، لكنه شدد على أن أي خطوة مستقبلية ستكون عبر الطرق الرسمية فقط، وبما يخدم مشروعه الاحترافي.

واختتم اللاعب تصريحاته مؤكدًا أنه يضع كامل تركيزه على تقديم أفضل ما لديه في الملاعب البرتغالية، وأنه سيعلن عن أي تطورات تخص مستقبله في الوقت المناسب وبعد اتخاذ القرار النهائي.

