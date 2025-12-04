سجل هدفا رائعا، أرقام حامد حمدان في مباراة فلسطين وتونس بكأس العرب (فيديو)

18 حجم الخط

نجح حامد حمدان، لاعب فريق بتروجت ومنتخب فلسطين، في تسجيل هدف رائع في تعادل منتخب بلاده أمام منتخب تونس في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العرب 2025.

وتألّق حمدان بشكل لافت خلال المواجهة، ليقود منتخب فلسطين لريمونتادا تاريخية بعدما قلب الفدائي تأخره بثنائية إلى تعادل ثمين.

منتخب فلسطين يعود ✨



تسديدة رائعة من حامد الحمدان تقلص الفارق بهدف في شباك منتخب تونس⚽💥#فلسطين_تونس#كأس_العرب December 4, 2025

بهذا التعادل، وصل منتخب فلسطين مؤقتًا إلى صدارة ترتيب المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط، في انتظار نتيجة مواجهة سوريا وقطر.

صراع بين الأهلي والزمالك على حامد حمدان

ونجح حمدان، الناشط في الدوري المصري، في تقليص الفارق بتسديدة صاروخية في الدقيقة 61، قبل أن يضيف زميله زيد قنبر هدف التعادل في الدقيقة 85.

وبات حامد حمدان يشعل الصراع بين الأهلي والزمالك، إذ يسعى القطبان لتدعيم خط وسطهما بضم اللاعب، خصوصًا أن لوائح اتحاد الكرة المصري تعتبر اللاعب الفلسطيني لاعبًا محليًا.

أرقام حامد حمدان في مباراة تونس وفلسطين

ولعب حمدان حتى الدقيقة 84، ولم يكتفِ بتسجيل هدف، إذ قدّم تسديدتين إحداهما بين الثلاث خشبات، إضافة إلى صناعة فرصة محققة وكانت له تمريرة مفتاحية قادت لهجمة منظمة للمنتخب الفلسطيني، ووصلت دقة تمريراته 79%.

وأرسل لاعب بتروجت 3 عرضيات جاءت واحدة منها بشكل صحيح، بينما وصلت دقة مراوغاته الناجحة إلى 100%، فيما قدّم اللاعب أداءً دفاعيًا مميزًا، حيث فاز بـ6 التحامات من أصل 10 بنسبة نجاح 60%.

