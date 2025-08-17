الأحد 17 أغسطس 2025
أخبار مصر

الأوقاف: 998 قافلة دعوية بمراكز الشباب تحت شعار من غشنا فليس منا

أعلن الدكتور أسامة رسلان، المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، عن تنظيم الوزارة 998 قافلة دعوية تجوب مراكز الشباب في مختلف المحافظات، تحت عنوان: «من غشنا فليس منا»، إذ تأتي هذه القوافل في إطار التعاون المشترك مع وزارة الشباب والرياضة، وتهدف إلى تعزيز القيم الأخلاقية ومواجهة السلوكيات السلبية المنتشرة في المجتمع.

وأوضح رسلان، خلال لقائه بقناة "إكسترا نيوز"، أن العالم يشهد متغيرات متسارعة وثورة تكنولوجية ضخمة، ما جعل المؤثرات الخارجية تفوق في تأثيرها دور الأسرة.

هدف مبادرة صحح مفاهيمك التابعة للأوقاف

وأكد أن وزارة الأوقاف تعمل من خلال مبادرة «صحح مفاهيمك» على رصد أبرز السلوكيات السلبية في المجتمع، ومحاولة تصحيحها عبر التوعية المستمرة.

أشار المتحدث باسم الأوقاف إلى أن المبادرة تستهدف جميع الفئات العمرية، مع توفير برامج تدريبية مكثفة داخل الأكاديمية الدولية التابعة للوزارة، لتأهيل الأئمة والخطباء والواعظات.

ولفت إلى أن الوزارة تضم واعظات متخصصات في مجالات متنوعة، من بينها الطب، علم النفس، الآثار، والاجتماع، وهو ما يُثري الجانب التوعوي ويعزز من فعالية الخطاب الدعوي.

شراكة مع المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية

كما كشف عن وجود شراكة دائمة مع المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، تهدف إلى إعداد دراسات ميدانية دقيقة حول أبرز المشكلات والسلوكيات المنتشرة في المجتمع، وتعمل لجنة مشتركة بين الجانبين على متابعة الظواهر السلبية أسبوعيًا، بما يمكّن الوزارة من توجيه جهودها التوعوية إلى القضايا الأكثر تأثيرًا.

