السبت 06 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

وزير الأوقاف ضيف صالون لجنة الشؤون العربية بالصحفيين لمناقشة مبادرة “صحح مفاهيمك"

الدكتور أسامة الأزهري،
الدكتور أسامة الأزهري، فيتو

تستضيف لجنتا الشؤون العربية والخارجية، والحج والعمرة بنقابة الصحفيين، الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، ضمن فعاليات الصالون الشهري للجنة، الذي يأتي بالتزامن مع الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، وذلك في تمام الساعة السادسة مساء اليوم السبت الموافق 6 سبتمبر المقبل، بمقر النقابة.
 

مبادرة “صحح مفاهيمك”

ويناقش الصالون الحملة التوعوية الموسعة، التي أطلقتها وزارة الأوقاف تحت عنوان “صحح مفاهيمك”، التي تهدف إلى تصحيح بعض المفاهيم والسلوكيات الخاطئة المنتشرة في المجتمع، وتعزيز القيم الدينية الصحيحة، التي تسهم في بناء وعي وطني رشيد.

 

من جانبه، أكد محمد السيد الشاذلي، رئيس لجنتي الشؤون العربية والخارجية والحج والعمرة بنقابة الصحفيين، أن تنظيم الصالون يأتي في إطار حرص النقابة على توثيق التعاون المثمر مع مؤسسات الدولة، وفي مقدمتها وزارة الأوقاف، ودعم المبادرات البنَّاءة، التي ترفع الوعي المجتمعي وتعزز من دور الصحافة في التنوير والتثقيف.

وأضاف محمد السيد الشاذلي أن الصالون سيشهد أيضًا توزيع تأشيرات العمرة للزملاء الصحفيين المشاركين في برنامج العمرة، الذي تنظمه النقابة، إلى جانب مشاركة فرقة إنشاد ديني لإحياء أجواء الاحتفال بالمولد النبوي الشريف.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أسامة الأزهري وزارة الأوقاف نقابة الصحفيين الصحفيين

الأكثر قراءة

بعد اتصال السيسي به، ما قصة الطبيب محمود سامي؟

القاهرة الكبرى لم تسلم منها، الأرصاد تحذر 3 مناطق من ظاهرة مقلقة تستمر ساعات

سعر الفاكهة اليوم، الرمان يبدأ من 15 جنيها وجنون الأسعار يضرب 3 أصناف

من رئيس ناد أوروبي كبير، أول عرض "وظيفة" يصل إلى أرملة ديوجو جوتا

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم السبت 6 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

باليوم والشهر، موعد انعقاد مجلس الشيوخ بتشكيله الجديد

السيسي يهنئ الطبيب محمود سامي بتعيينه في صندوق مخاطر المهن الطبية: الوطن لا ينسى المخلصين

من وراء الكونجرس، تفاصيل عملية "فاشلة" لقوات النخبة الأمريكية للتجسس على كيم

خدمات

المزيد

باستثناء اليوريا العادي، انخفاض أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم الجمعة

لتر الذرة يرتفع 13 جنيهًا، أسعار الزيت اليوم في الأسواق

ارتفاع ناري في أسعار الجنيه الذهب بختام تعاملات اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

أعراض مرض HFMD عند الأطفال (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم السبت 6 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم السبت 6 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم السبت 6 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads